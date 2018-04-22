Помощник прокурора до смерти забил на охоте в Рыбновском районе человека

Результатом алкогольного возлияния на охоте стала смерть 58-летнего охотника, сообщает ИА СРБ. По информации издания, «возмутившись недолжным образом разлитыми стаканами», пьяные граждане догнали ушедшего из их компании охотника и забили его ногами.

По предварительным данным, один из участников преступления оказался помощником прокурора Рыбновского района. После того как потерпевший скончался, участники события вызвали полицию.

Вскрытие показало множественные внутренние телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Двое подозреваемых находятся под стражей.