Девушка рассказала правду о том, что остается за кадром красивых селфи

Урсула Гофф — молодая стилист-парикмахер. И чтобы показать, что на самом деле скрывается за идеальными селфи, она сделала две фотографии, которые очень сильно отличаются между собой. А все потому, что на одной она с макияжем и укладкой (при полном параде так сказать), а на другой без них.

Эти снимки девушка разместила на своей страничке в Фейсбук и подписала следующими словами: «После появления социальных сетей многие начали чувствовать, что все вокруг совершенные, интересные и классные, когда на самом деле все может выглядеть совсем иначе».

Доказательством этих слов стали 2 снимка, сделанные в разные дни.

«Не забывайте, что за каждым красивым лицом или привлекательным образом скрывается самый простой человек, со своими странностями и недостатками».

«Нет никакого смысла сравнивать себя с другими, поскольку идеальным человек может быть только на фото».

«Я надеюсь, что люди задумаются над моими словами и отбросят все лишнее, начав жить здесь и сейчас, не стесняясь своего реального облика».

«Помните, что лучший способ быть счастливым — это создавать СЕБЯ, а пытаться стать копией других и постоянно себя со всеми сравнивать». Мы надеемся, что слова этой девушки раскроют глаза многим, ведь жизнь в действительности и в соцсетях — это две разные вещи. Вот только иногда мы забываем об этом…