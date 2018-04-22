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Девушка рассказала правду о том, что остается за кадром красивых селфи
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Девушка рассказала правду о том, что остается за кадром красивых селфи 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Урсула Гофф — молодая стилист-парикмахер. И чтобы показать, что на самом деле скрывается за идеальными селфи, она сделала две фотографии, которые очень сильно отличаются между собой. А все потому, что на одной она с макияжем и укладкой (при полном параде так сказать), а на другой без них.
Эти снимки девушка разместила на своей страничке в Фейсбук и подписала следующими словами: «После появления социальных сетей многие начали чувствовать, что все вокруг совершенные, интересные и классные, когда на самом деле все может выглядеть совсем иначе».
Доказательством этих слов стали 2 снимка, сделанные в разные дни.
«Не забывайте, что за каждым красивым лицом или привлекательным образом скрывается самый простой человек, со своими странностями и недостатками».
«Нет никакого смысла сравнивать себя с другими, поскольку идеальным человек может быть только на фото».
«Я надеюсь, что люди задумаются над моими словами и отбросят все лишнее, начав жить здесь и сейчас, не стесняясь своего реального облика».
«Помните, что лучший способ быть счастливым — это создавать СЕБЯ, а пытаться стать копией других и постоянно себя со всеми сравнивать». Мы надеемся, что слова этой девушки раскроют глаза многим, ведь жизнь в действительности и в соцсетях — это две разные вещи. Вот только иногда мы забываем об этом…
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