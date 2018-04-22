Ещё
Новозеландский супермаркет ввел «тихий час» для покупателей с аутизмом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новозеландский супермаркет ввел «тихий час» для покупателей с аутизмом 

Газета.Ru 45 минут назад
Супермаркет Countdown в новозеландском городе Мартон ввел специальный «тихий час» для покупателей с аутизмом, передает телеканал «360».
Каждую среду в период с трех до четырех дня работники магазина выключают музыку, приглушают свет и стараются вести себя тише. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Такая идея пришла в голову сотруднице супермаркета Лара Хогг. Ее 13-летний сын Хантер страдает тяжёлой формой аутизма. Ее коллега Кристен Диннан поддержала акцию. Первый «тихий час» прошёл 4 апреля.
"Мы выключаем половину света в магазине и выключаем его во всех морозильных камерах. Кроме того, мы поехали в наш местный магазин и купили для детей с аутизмом несколько мягких игрушек", — рассказала Кирстен Диннан.
Известно, что в Мартоне живут несколько десятков человек с подобным расстройством. Так, Аннетт Браун призналась, что теперь, с введением «тихого часа, для неё и её сына походы в магазин стали настоящим спасением.
»У нас синдром Ирлен [расстройство, которое влияет на способность мозга обрабатывать визуальную информацию — прим.ред.], так что это время отлично подходит для всех нас. Свет не такой яркий, так намного спокойнее. У меня не болит голова, и я совсем не напрягаюсь", — сообщила Аннетт Браун.
Пресс-секретарь Countdown Кейт Портер заявила что компания рассматривает вопрос о проведении «тихого часа» в других городах, где представлена эта сеть магазинов.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт отреагировал на призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине "Газпром" направил в арбитраж документы для расторжения контрактов c "Нафтогазом" Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку149
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»349
«Нефтяной Чернобыль»39
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия47
Эстонец избил украинца из-за спора о России374
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение