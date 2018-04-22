Новозеландский супермаркет ввел «тихий час» для покупателей с аутизмом

Супермаркет Countdown в новозеландском городе Мартон ввел специальный «тихий час» для покупателей с аутизмом, передает телеканал «360».

Каждую среду в период с трех до четырех дня работники магазина выключают музыку, приглушают свет и стараются вести себя тише. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Такая идея пришла в голову сотруднице супермаркета Лара Хогг. Ее 13-летний сын Хантер страдает тяжёлой формой аутизма. Ее коллега Кристен Диннан поддержала акцию. Первый «тихий час» прошёл 4 апреля.

"Мы выключаем половину света в магазине и выключаем его во всех морозильных камерах. Кроме того, мы поехали в наш местный магазин и купили для детей с аутизмом несколько мягких игрушек", — рассказала Кирстен Диннан.

Известно, что в Мартоне живут несколько десятков человек с подобным расстройством. Так, Аннетт Браун призналась, что теперь, с введением «тихого часа, для неё и её сына походы в магазин стали настоящим спасением.

»У нас синдром Ирлен [расстройство, которое влияет на способность мозга обрабатывать визуальную информацию — прим.ред.], так что это время отлично подходит для всех нас. Свет не такой яркий, так намного спокойнее. У меня не болит голова, и я совсем не напрягаюсь", — сообщила Аннетт Браун.

Пресс-секретарь Countdown Кейт Портер заявила что компания рассматривает вопрос о проведении «тихого часа» в других городах, где представлена эта сеть магазинов.