Весенний уход за крыжовником. Обрезка и формирование

Крыжовник 20 апреля

В этом году весна не торопится, поэтому все ранневесенние работы по приведению в порядок кустов крыжовника после зимовки сдвинуты по срокам.

Крыжовник щедро одаривает садовода урожаем добротных ягод только в обмен на хорошую подкормку, а также на правильную обрезку. И ещё одно условие должно неукоснительно выполняться: солнечные лучи должны греть наше «сокровище» с восхода до заката.

На деле же кусты крыжовника можно встретить и в тени и полутени, где придётся. Вот и сидит бедолага, не сформированный растрёпа с копной свисающих во все стороны тонких бесполезных ветвей. Ягоды он даёт, но вкус их — так себе, сахара в них мало, кожица кислая, косточек много… Сейчас много сортов бесшипных, урожайных, дающих сладкие ягоды. Но даже такие теряют свои особенности, если не ухаживать за ними. Правильная обрезка и формирование куста весной направлены именно на получение качественных ягод, крупных, здоровых и сладких. Но разве не важно ещё получать удовольствие от вида красивого, здорового куста, украшающего один из уголков вашего участка?!

Приходилось много раз видеть кусты, к которым страшно было подойти: стоит себе «букет» колючих дуг, а в центре, среди шипов, висят редкие ягоды посредственного вкуса и размера. Чтобы такого не происходило, надо формировать крыжовник ежегодно. Это не очень сложно, зато окупится ягодами и хорошим настроением на долгие годы.

20 апреля — разлив на реке

Ещё холодно, снег в лесу над рекой только начал таять, но на участке снега нет, почки крыжовника, смородины и жимолости уже проснулись. Бывает, что их выклёвывают зимой снегири и воробьи, но снежный покров был в этом году достаточен, кусты почти полностью были укрыты.

кусты крыжовника под снегом

Мне нравится формировать крыжовник в виде куста с открытым центром, а также на коротком штамбе 20-30 см высотой. Сейчас почки хорошо видны, повреждённые, обмороженные сразу заметны.

Кустовая форма крыжовника

Штамбовая форма

Штамб у этого крыжовника был высотой 25 см, но надо было поднять уровень грунта, вот и пришлось его засыпать. Рядом был ещё один куст в виде чаши, его убрали, об этом ниже. Участок на склоне, проложены трубы, обустроены стоки. Постепенно приходится изменять прежние решения, исправлять свои же ошибки.

Уровень поднят

В результате и в другом месте несколько кустиков крыжовника засыпали, но это не страшно, это лучше, чем выкапывать.

Привезли землю для подсыпки

Надо отметить прекрасный инструмент для обрезки веток, секатор фирмы Wolf Garten, приобретённый в ОBI летом 2017 года. Легкий, удобный, по размеру ладони, режет быстро, без усилия. Сожалею, что не спросила фамилию продавца отдела садовых инструментов в OBI в Тёплом стане в Москве , по чьей рекомендации приобрела там ещё и садовые ножницы, и грабли, очень довольна приобретением.

Садовые ножницы

Тонкие побеги крыжовника легко удаляются этими ножницами. Почти все сорта крыжовника имеют тенденцию поникать. Для того, чтобы куст сохранял вертикальную форму, его необходимо обрезать на почки, обращённые внутрь или вверх, либо переводить проводник на вертикальную боковую ветвь.

Рассмотрим, как и сколько обрезать весной в зависимости от возраста саженца:

Если кустик маленький, посажен осенью, то надо просто осмотреть побеги (при посадке обрезали побеги на треть), если что-то не нравится после зимовки, то можно удалить секатором до здоровой почки. Наша цель в данном случае — наращивание хорошей корневой системы, надземная часть только в этом случае будет сильной. Обрезать можно на почку, обращённую наружу, если ветка вертикальная, и обращённую внутрь, если ветка поникает. У двухлетнего крыжовника ранней весной удаляем наполовину проводники и приросты продолжения. У трехлетнего крыжовника необходимо вновь удалить наполовину проводники (на почку в нужном направлении). Все слабые, тонкие, повреждённые ветки, а также загущающие середину куста следует удалить.

Как правило, с трехлетнего возраста начинается плодоношение. В дальнейшем каждую весну надо удалять проводники наполовину (помня о поникании веток). Настанет конец июня — начало июля, вот тут надо обязательно обрезать боковые приросты текущего года до пяти листьев. Но сейчас мы говорим о крыжовнике весеннем.

Следующий важный этап весеннего ухода за крыжовником — удаление почек, побегов на нижней части побегов. Необходимо удалить все почки, короткие побеги на высоте 20-30 см. Это создаст удобство по уходу за кустом, особенно, если он колючий. Но даже бесшипные сорта, поверьте, имеют колючки.

кустовая форма

Эти молодые почки легко счищаются, если выбрали для себя высоту 30 см, то удалять надо со всех стволов на такую высоту.

Следующий шаг ухода за крыжовником — ни в коем случае нельзя рыхлить почву под кустом. Корневая система у крыжовника поверхностная, корни легко повреждаются. Но сорняки надо постараться выполоть хотя бы вручную. Именно поэтому так важно тщательно удалить при посадке корешки сорняков. Все 8 разновозрастных кустов крыжовника были осенью замульчированы листовым опадом из ольховых и ивовых листьев с сухими ломаными ветками (светлые полые палочки на верхнем фото — резанная ботва картофеля, в ней содержится до 22% калия). Такая мульча — прекрасная органическая подкормка для крыжовника.

мульча из ивовых и ольховых листьев

Сквозь такой толстый слой опада сорняки умудряются пробиться, но удалить их из рыхлого приствольного круга очень легко.

Еще одна деталь при формировании куста крыжовника: надо вовремя удалять новую поросль, особенно ту, которая идет из нижней части старых ветвей, для получения новых побегов оставляем только идущие от корня и на расстоянии от имеющихся побегов. Тогда получим красивый куст-чашу с открытым центром, который будет получать достаточно солнечного света и тепла.

вид куста сверху

В результате улучшится циркуляция воздуха, снизится опасность заражения мучнистой росой. Такой куст легче опрыскивать жидкими подкормками по листу, а затем удобнее собирать урожай. В случае заболевания лечить такое растение легче. Но, если проводить своевременную обрезку, а затем подкормку органикой уже в мае, то куст будет расти здоровым.

Обычно у нас во второй декаде мая крыжовник цветёт, надо следить за погодой, так как весенние заморозки могут повредить урожаю. Такие упругие и невысокие кусты можно укрыть сверху любым материалом на ночь. Тогда крыжовник в долгу не останется, щедро одарит ягодами летом.

Пару кустов мы решили убрать с участка, один — с крупными зелеными ягодами. Думаю, что он ровесник нашему 116-летнему дому)). А с красными — «Черносливовый», юноша лет 15-ти.

Черносливовый

Несколько раз давали ему шанс показать себя, но вкус ягод (немного винный) совсем не понравился. Поэтому выкопала, обрезав все старые ветви, но сжалилась и посадила ком земли с корнями у лесочка, где мульчу собираю.

Спасительный лес с мульчей

Осталось замульчировать.

Черносливовый на новом месте

Сегодня уже осенняя погода, льёт дождь, обещают даже снег. Радуюсь дождю, так как он нужен весной всем кустам и деревьям. Теперь, возможно, и жимолость не надо будет проливать (а это так необходимо делать каждой весной!), и «Черносливовый» примется на новом месте и покажет себя по-новому… Надеюсь, что мой скромный опыт по ранневесенней обрезке крыжовника не будет лишним. Когда-то и со мной им поделились. А время для обрезки ещё есть.