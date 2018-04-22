Вересаевский парк в Ростове пообещали привести в порядок до 2020 года

В пресс-службе администрации Ростова озвучили сроки благоустройства парка в Пролетарском районе. Вересаевский сквер не набрал достаточное количество голосов для того, чтобы им занялись уже в этом году: в тройку лидеров вошли: «Северный», «Осенний» и им. Собино.

— Благоустройство парка Вересаева планируется закончить в 2020 году, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Так будет выглядеть парк после того, как его благоустроят

Через два года здесь появятся велодорожки, спортивные площадки и футбольное поле, зоны для парковки. В парке посадят новые деревья, построят и отремонтируют тротуары.

Накануне, 21 апреля, здесь провели субботник, на который пришли 1250 человек. Ростовчане очистили Александровскую рощу от мусора, сухих веток, проредили подлесок. В общей сложности отсюда вывезли 343 тонны мусора.