Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31

МОСКВА , 22 апр — РИА Новости . Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 31, более 50 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

#KabulExplosion — Ministry of public health spokesman Wahid Majrooh confirms death toll has risen to 12 in Sunday's suicide bombing at an ID distribution and voter registration center in Dasht-e-Barchi in Kabul city; 57 people were also wounded #Afghanistan pic.twitter.com/THzxpSvaJh

— TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 57 пострадавших.

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На месте работают медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.