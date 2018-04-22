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Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31
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Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 31, более 50 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.
#KabulExplosion — Ministry of public health spokesman Wahid Majrooh confirms death toll has risen to 12 in Sunday's suicide bombing at an ID distribution and voter registration center in Dasht-e-Barchi in Kabul city; 57 people were also wounded #Afghanistan pic.twitter.com/THzxpSvaJh
— TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 57 пострадавших.
Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На месте работают медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.
Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.
Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения «Талибан» похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.
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