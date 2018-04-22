Волгоградский цирк закрывается до середины июня

Волгоградский цирк дает последнее представление и уходит на каникулы. До середины июня в здании отремонтируют манеж, холл и конюшни.

— Традиционно в конце апреля мы делаем небольшую паузу, — уточнили в цирке. — До следующего представления, которое намечено на 16 июня, мы должны сделать косметический ремонт: обновить конюшни, зрительный зал и фойе.

В этом сезоне в волгоградском цирке появилось отопление — об этом организаторы программы успели рассказать во всех рекламных роликах. По словам бывшего директора Натальи Селивановой, в здании отремонтировали все туалеты. Следующим шагом могла бы стать замена всех сидений в зале.