Некоторые тонкости ухода за рассадой

Полезные записи.

Долго размышляла — надо ли об этом писать. А потом решила — а почему бы и нет. Возможно, это кому-то и пригодится.

Эта идея у меня родилась аж в 1999 году. Начиналось все с хаотичных записей на листочке, в какой-нибудь тетрадочке. В результате в 2009 году я принялась к более серьезному отношению относительно записей по уходу за рассадой, что когда сеяла, сажала и пересаживала в огороде.

БлокнотВ результате чего у меня уже в 2017 году появился второй блокнот.

Блокнот

Небольшого размера, чтобы удобно было брать с собой.

БлокнотВ нем фиксирую свои покупки.

Когда что посеяла

Когда что посеяла, какой фирмы и какие всходы, в общем все, что трудно сохранить в памяти.

БлокнотЭтот блокнотик немного побольше, начат в 2009 году и закончен в 2017 году. В нем я делала самые ходовые заметки по агротехнике путем вклеивания вырезок из газет и журналов, отмечала дату посевов, всходы и подкормки рассады.

Норма внесения удобренийНапример, сколько в граммах того или иного удобрения находится в спичечном коробке.

Очень удобно и не надо заходить в компьютер или перебирать кучу журналов.

Начиная с января-февраля все садоводы выращивают множество рассады. Запомнить что и когда посеял просто невозможно. Вот и в этом сезоне весна затяжная, если не выращивать рассаду, то урожая не увидишь.

Рассада

Рассада

Петуний 80 кустов

Рассада

9 сортов

И многое другое. Вот и приходится все учитывать.

Да погода еще непредсказуемая, каждую весну приходится угадывать, когда выносить рассаду. И здесь запись прошлого года тоже выручает.

В прошлом сезоне тепло началось рано, и 9 апреля вся рассада была уже в теплице под укрывным материалом. А в этом сезоне только 18 апреля начала постепенно выносить рассаду в теплицу.

Редис

12 апреля посеяла редис

Редис

18 апреля появились всходы редиса

Вот такой мой опыт. Пишите и вы, будем перенимать опыт!