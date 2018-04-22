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Некоторые тонкости ухода за рассадой
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Некоторые тонкости ухода за рассадой 

7dach.ru 55 минут назад
Фото: 7dach.ru
Полезные записи.
Долго размышляла — надо ли об этом писать. А потом решила — а почему бы и нет. Возможно, это кому-то и пригодится.
Эта идея у меня родилась аж в 1999 году. Начиналось все с хаотичных записей на листочке, в какой-нибудь тетрадочке. В результате в 2009 году я принялась к более серьезному отношению относительно записей по уходу за рассадой, что когда сеяла, сажала и пересаживала в огороде.
БлокнотВ результате чего у меня уже в 2017 году появился второй блокнот.
Блокнот
Небольшого размера, чтобы удобно было брать с собой.
БлокнотВ нем фиксирую свои покупки.
Когда что посеяла
Когда что посеяла, какой фирмы и какие всходы, в общем все, что трудно сохранить в памяти.
БлокнотЭтот блокнотик немного побольше, начат в 2009 году и закончен в 2017 году. В нем я делала самые ходовые заметки по агротехнике путем вклеивания вырезок из газет и журналов, отмечала дату посевов, всходы и подкормки рассады.
Норма внесения удобренийНапример, сколько в граммах того или иного удобрения находится в спичечном коробке.
Очень удобно и не надо заходить в компьютер или перебирать кучу журналов.
Начиная с января-февраля все садоводы выращивают множество рассады. Запомнить что и когда посеял просто невозможно. Вот и в этом сезоне весна затяжная, если не выращивать рассаду, то урожая не увидишь.
Рассада
Рассада
Петуний 80 кустов
Рассада
9 сортов
И многое другое. Вот и приходится все учитывать.
Да погода еще непредсказуемая, каждую весну приходится угадывать, когда выносить рассаду. И здесь запись прошлого года тоже выручает.
В прошлом сезоне тепло началось рано, и 9 апреля вся рассада была уже в теплице под укрывным материалом. А в этом сезоне только 18 апреля начала постепенно выносить рассаду в теплицу.
Редис
12 апреля посеяла редис
Редис
18 апреля появились всходы редиса
Вот такой мой опыт. Пишите и вы, будем перенимать опыт!
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