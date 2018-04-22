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Спасли детей, дрейфовавших на уплывающей льдине
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Спасли детей, дрейфовавших на уплывающей льдине 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В 18.20 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от очевидцев, что на реке Иня в районе села Новолуговое двое подростков вышли на лед, — сказано в сообщении в соцсетях. — После чего произошел отрыв льдины, и детей понесло течением вниз по реке. На место происшествия оперативно выдвинулись два экипажа спасателей, наземный и водный на аэроботе. Наземный экипаж на автомобиле с многофункциональной надувной спасательной лодкой и спасательными жилетами прибыл на место происшествия уже через 15 минут».
Как сказано в сообщении, в это же время аэробот, пробив своим корпусом затор в устье реки Иня, пошел в верх против теченья, ломая лед, на встречу плывущим на льдине детям. В районе улицы Марата спасатели на аэроботе «Тайфун» увидели детей, размахивающих руками, и аккуратно причалили ко льдине. С помощью спасательных средств они взяли к себе на борт двух юношей 15 и 18 лет. Причалив к берегу, водный экипаж передал подростков наземному экипажу, после чего они были доведены до машины скорой медицинской помощи.
Как напоминают спасатели, берегите себя, не выходите на лед, это очень опасно для вашей жизни. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.
Спасатели вытащили детей со льдины на Ине под Новосибирском
Напомним, вода заливает мосты, затапливает дачные участки. Спасатели МЧС взрывают лед, ликвидируют заторы. Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов доложил о борьбе с паводком на аппаратном совещании в региональном правительстве. Противопаводковые мероприятия находятся на особом контроле МЧС. 12 апреля начался подъем воды на реке Карасук. Вода здесь достигла опасных отметок, началось подтопление территории.
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