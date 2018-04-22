«Двадцатка» задумалась о борьбе с перекредитованностью развивающихся стран

"Угроза того, что примерно десяток из этих стран в предбанкротном состоянии, очень высокая, и уже «во все колокола» стали бить и МВФ, и Всемирный банк, и «двадцатка», и не только «двадцатка». Но пока это слова, плана действий пока нет никакого, видимо он появится скоро. Многие коллеги из разных стран говорят, что нужно, наконец, создать механизм, который бы не допускал перекредитования (crisis prevention)", — сказал Сторчак журналистам в кулуарах сессии.

Он выразил озабоченность, что «двадцатка» и международные финансовые институты слишком поздно обратили внимание на эту угрозу.

"Судя по всему, мы уже опоздали: лечатся симптомы, а не проблемы. Неуправляемый долг — это всего лишь симптом более глубоких проблем финансовой политики, которую проводят конкретные суверены", — полагает Сторчак.

Запутанный клубок

Пока суммы возможных дефолтов небольшие, но проблема любопытная, рассказал замминистра.

"Непонятно, в каком месте, по какой методологии эти страны могут добиваться реструктуризации задолженности, а тем более списания. Эта тема звучала и на комитете развития, она касается МВФ, потому что это вопрос глобальной финансовой стабильности, комитета по развитию — потому что это его клиенты. Получается такой запутанный клубок", — сказал Сторчак.

По его словам, у МВФ есть один инструмент, регулирующий эти отношения: для стран, в которых реализуются его программы, как правило, прописывается запрет на привлечение финансирования по рыночным нельготным ставкам. «Похоже, это не очень работает — не так много стран, с которыми фонд работает. Украина , еще несколько», — признал он.

Здание Всемирного банка в Вашингтоне

Кроме того, у некоторых стран в конституции прописан запрет на финансирование текущих обязательств бюджета за счет заемных средств, однако это не снимает остроты темы — ведь риску подвергаются рыночные, а не межгосударственные займы.

По словам директора департамента международных финансовых отношений Минфина Андрея Бокарева, проблема усугубилась тем, что на фоне низких ставок по бондам надежных заемщиков инвесторы обратили внимание на высокодоходные бумаги развивающихся стран.

"В прошлом году несколько африканских стран разместили свои бонды на 5 миллиардов долларов. К концу года несколько кандидатов «на вылет» появилось", — сказал Бокарев. Как добавил Сторчак, в этом списке есть и латиноамериканские страны.

Искушение кредитом

Замминистра пояснил, почему некоторые правительства не могут устоять перед соблазном потратить заемные средства на текущие нужды.

"На этапе переговоров у кредитора и заемщика разные цели. Суверенному кредитору чаще всего важно «сбагрить» свой товар, а заемщику, от имени которого ведет переговоры действующее правительство, важно решить текущие задачи, чтобы на лишний год остаться у власти", — отметил он.

"Мы можем сколько угодно говорить об ответственности кредитора, но если заёмщик привлекает кредиты неправильно, на непонятные цели, а еще хуже — если он начинает за счет заемных средств финансировать текущие расходы, то это прямой путь в неплатежеспособность", — пояснил замминистра.

Когда Россия давала кредит Украине в 2013 году на 3 миллиарда долларов, то пыталась застраховаться от этих рисков. «Мы давали им кредит на два года, чтобы не было этого искушения, мы же не думали, что к власти придут другие люди. Юридически обязывающий документ о втором транше кредита отсутствовал. Поэтому мы им больше ничего не дали», — рассказал Сторчак.

"Коммитменты на уровне глав государств были, но не письменные, а устные, поэтому когда новая власть, пришедшая на Украине, потребовала второй транш, мы сказали: извините. Я не знаю, какой именно аргумент сработал в конечном счете и убедил судью, но он присутствовал в аргументации нашей позиции", — заключил он.