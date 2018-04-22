4 подарка, которые технология blockchain принесет цепи поставок в 2018 году

Консалтинговая фирма по управлению «McKinsey & Company», к примеру, предрекает, что от 20 до 30% нововведений будут касаться именно этой технологии, причем 10-30% будут иметь успех для бизнеса.

Одна из сфер, которая вероятнее всего будет находиться под влиянием технологии blockchain, это цепь поставок.

Прозрачность и надежность играют ведущую роль для всех участников цепи поставок, начиная от поставщика логистических услуг и заканчивая конечным потребителем товара.

Четыре важные особенности блокчейна могут привести к значительным изменениям цепи поставок.

Давайте ближе познакомимся с преимуществами технологии блокчейн и разберемся, каким именно образом они поспособствуют революции некоторых процессов в 2018 году.

Трудность манипулирования

Блокчейн это технология совместной базы данных, которая связывает разные стороны одной транзакции. В ходе этого процесса транзакции объединяются как информация в блоки и связываются с другими транзакционными блоками, образуя в конечном итоге цепь.

Таким образом, информация хранится и шифруется децентрализованным способом. В цепи поставок различная информация может быть соединена воедино аналогичным образом.

К примеру, информация поставщиков и получателей, финансовые данные и данные о запасах. Так можно создавать совместные сети для производства, торговли, логистических служб и банков.

Такая информация может быть просмотрена всеми участниками цепи. В конечном итоге, данные проверяются. Последующие манипуляции очень сложны. С этой целью используются различные механизмы, обеспечивающие безопасность сохранности данных. Легальность каждой транзакции проверяется заблаговременно, а сама транзакция выполняется множеством компьютеров в сети.

Таким образом, любая манипуляция потребует немалых усилий. В придачу к актуальной информации, каждый блок содержит данные из предыдущего блока, требующие проверки.

Если какой-либо блок в цепи видоизменен, все последующие блоки должны быть созданы заново. С тех пор, как все эти процедуры требуют аналитических усилий целой сети компьютеров, а не одного пользователя, защита от посторонних манипуляций возрастает.

Прозрачность и доверие

В основном, блокчейн это децентрализованный протокол для транзакций между участниками, который прозрачно записывает каждое изменение. Это обеспечивает всеобщую прозрачность для различных участников, которая при других условиях была бы невозможной. К примеру, была ли прервана цепь поставок? Если да, то ее участники получат уведомления в цепи поставок.

В течение нескольких секунд можно впоследствии проследить, который продукт поврежден, поскольку такие данные, как место происхождения товара, номер партии, данные обработки, даты истечения срока действия и данные о доставке хранятся в блокчейне.

В итоге, розничные торговцы продуктами питания и другие члены сети могут быстро отслеживать загрязненные продукты до их источника, немедленно снимать их с рынка и уменьшать распространение болезни.

Сегодня прозрачность цепи поставок играет решающую роль в удовлетворении потребностей потребителей. В секторе розничной торговли, в частности, есть множество преимущественных возможностей, которые цепь поставок могла бы перенять у технологии блокчейн, к примеру, прослеживаемость и достоверная информация о происхождении и состоянии продуктов питания.

Благодаря возможности отслеживать транзакции в реальном времени, потребители могут доверять цепи поставок. Информация о происхождении и обработке продуктов становится все более важной для потребителей, и в перспективе станет важным для покупателя. Конечный потребитель может получить такую информацию путем считывания штрих-кода.

Можно смело предположить, что благодаря блокчейну цепи поставок больше не будут сталкиваться с плохими отзывами или скандалами в 2018 году.

Индустрия продуктов питания это всего лишь один из многих примеров. Независимо от отрасли, технология блокчейн может сделать цепи поставок по всему миру более прозрачными.

Быстрее и дешевле

В ближайшем будущем цепи поставок, конечно же, будут удовлетворены в частности временем и средствами, которые они смогут сэкономить благодаря применению технологии блокчейн.

Электронный документооборот исключает возможность ошибок и увеличивает скорость обмена данными. Это экономит время, которое могло бы быть потрачено на выполнение логистических операций. К тому же, большинство процессов могут быть автоматизированы благодаря безопасности транзакций. К примеру, рассмотрим доставку товаров на завод и с завода.

Автоматическая проверка и контроль товаров возможны благодаря использованию технологии блокчейн. Это раз за разом ускоряет и упрощает процесс. Запас впоследствии может быть обновлен автоматически.

Большинства административных процессов в цепи поставок можно избежать. Необходимо учитывать сложность администрирования в управлении цепями поставок: к примеру, для партии цветов необходимо получить около 200 бумажных документов от более чем 12 контрагентов, которые фиксируют, соблюдаются ли все гигиенические правила и не заражены ли цветы насекомыми.

Помимо того, накладная используется многими звеньями цепи поставок: экспортерами, импортерами, страховыми компаниями, таможенными органами, операторами терминалов, водителями, экспедиторами.

Благодаря технологии блокчейн, любой участник цепи поставки может получить доступ к необходимому документу в режиме реального времени и на постоянной основе видеть все изменения, которые происходят с его статусом. Конечно же, эта прозрачность дает возможность немедленно обнаруживать неэффективные звенья и последующей возможностью исправить их в кратчайшие сроки. Это приводит к долгосрочным сокращениям затрат.

Решения в режиме реального времени

Технология блокчейн открывает новые возможности в управлении цепью поставок, включая решения в режиме реального времени, которые могут принимать все участники цепи.

Непрерывный доступ в режиме реального времени к цепи поставок со всеми связанными транзакциями позволяет работать итеративно.

К примеру, компания, которая наперед знает, что поставка содержит лишь часть заказанных товаров, может перепланировать и получить доступ к собственному складскому запасу, заказать недостающие товары у другого поставщика или пересмотреть цену.

С учетом этого можно перенаправить контейнер на другой склад или же освободить емкости на складе, на транспортном средстве или на погрузочной платформе для снижения затрат. В случае несоответствия каждый участник цепи поставок, которого это коснется, будет уведомлен напрямую, как описано выше.

Послесловие

Технология блокчейн выполнит почти каждое желание для вас в новом году. От неограниченной прозрачности и безопасности от манипуляций до экономии затрат и времени и решений в реальном времени всех вовлеченных сторон.