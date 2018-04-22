«Кировэнерго» в часы непогоды держит под особым контролем работу электросетевого комплекса Кировской области

В связи с неблагоприятными метеоявлениями — сильным ветром и снегопадом — на территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.

Специалистами «Кировэнерго» ведется усиленный мониторинг работы энегообъектов, а также самой метеорологической обстановки.

На случай возникновения возможных технологических нарушений в энергосистеме предусмотрена особая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад. Всего в ликвидации возможных последствий непогоды в филиале могут быть задействованы 163 бригады в составе 813 человек и 392 ед. техники, а также 107 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,151 МВт. Также в случае необходимости к местам проведения работ могут быть дополнительно направлены бригады из других филиалов МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра

Персонал «Кировэнерго» прошел дополнительный инструктаж, обеспечен всем необходимым оборудованием, материалами и специальной техникой, в том числе высокопроходимой, способной быстро доставить ремонтные бригады на место проведения работ.

Напоминаем, что в целях информирования населения по вопросам электроснабжения в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Энергетики предупреждают: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»