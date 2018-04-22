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«Кировэнерго» в часы непогоды держит под особым контролем работу электросетевого комплекса Кировской области
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«Кировэнерго» в часы непогоды держит под особым контролем работу электросетевого комплекса Кировской области 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В связи с ухудшением погодных условий филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» усиливает контроль над работой электросетевого комплекса Кировской области.
В связи с неблагоприятными метеоявлениями — сильным ветром и снегопадом — на территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.
Специалистами «Кировэнерго» ведется усиленный мониторинг работы энегообъектов, а также самой метеорологической обстановки.
На случай возникновения возможных технологических нарушений в энергосистеме предусмотрена особая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад. Всего в ликвидации возможных последствий непогоды в филиале могут быть задействованы 163 бригады в составе 813 человек и 392 ед. техники, а также 107 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,151 МВт. Также в случае необходимости к местам проведения работ могут быть дополнительно направлены бригады из других филиалов МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра.
Персонал «Кировэнерго» прошел дополнительный инструктаж, обеспечен всем необходимым оборудованием, материалами и специальной техникой, в том числе высокопроходимой, способной быстро доставить ремонтные бригады на место проведения работ.
Напоминаем, что в целях информирования населения по вопросам электроснабжения в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Энергетики предупреждают: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»
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