Акула напала на бегемотов и получила неожиданный ответ

Акулы живут в морях и океанах, бегемоты — в реках и болотах. Как же они встретились? Тупорылые акулы, также известные как акулы-быки и считающиеся одними из самых агрессивных, иногда заплывают в пресноводные африканские водоемы. Но там царствуют бегемоты, отличающиеся очень злобным характером.

На востоке ЮАР в Национальном парке Крюгера, одном из крупнейших заповедников мира, чрезмерно любопытная акула вплотную приблизилась к стаду бегемотов, спасавшихся от зноя на мелководье. На самом деле, акула едва ли нападала — скорее всего, произошло недоразумение. Бегемоты плескались, поднимая облака тины, и к ним потянулись рыбы, любящие подкормиться в мутной воде. Заплывшая акула намеревалась поохотиться, но в условиях плохой видимости наткнулась на бегемотов.

Для людей купание в парке Крюгера запрещено, поскольку озера и реки, помимо бегемотов, кишат крокодилами. Как выясняется, теперь к ним прибавились акулы. Вполне возможно, что незваным морским гостям не рады и крокодилы, но ссор акул с взрослыми крокодилами в пресных водах пока не заснято.