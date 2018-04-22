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Почему Ольга была обязана отомстить
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Почему Ольга была обязана отомстить 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В массовом сознании жестокость Ольги при расправе над мятежниками, связывается с местью жены за смерть возлюбленного мужа. Не отрицая наличия этого мотива, следует отметить, что за поступками Ольги стояли и гораздо более рациональные причины.
Обстоятельства гибели Игоря
В 944 году киевский князь из рода Рюриковичей Игорь отправился со своей дружиной в очередной поход по подвластным землям за данью. Порядок сбора дани в молодом киевском государстве не был урегулирован какими-либо постоянными правилами и установлениями. Игорь, отправив большую часть дружины с собранной данью в Киев, вернулся в землю древлян за очередной порцией добычи.
Это вызвало раздражение среди знати племени древлян, во главе с князем Малом. На своём совете древлянская знать приняла решение убить князя, если он откажется удовлетвориться уже полученной данью и заранее, через своих послов предупредили Игоря о том, чтобы он не ходил в их земли. Игорь не внял предупреждению, был взят в плен и жестоко казнён — привязан за ноги к стволам деревьев и разорван надвое.
Положение Ольги после смерти мужа
Необходимо учесть, что Киевское княжество того времени не представляло собой некоего единого государства даже в средневековом понимании. Рюрик был призван на княжение меньше ста лет назад, его династия не успела обзавестись прочными корнями на территории все ещё не сложившейся в единое целое Руси, которая представляла собой союз различных городов, княжеств и племён, с сильными традициями племенного самоуправления и господством вечевого права.
Эти славянские племена не были даже объединены некоей единой религией и исповедовали различные языческие культы. Это уже внук Игоря, князь Владимир сначала создал упорядоченный пантеон языческих богов Руси, а затем, отказавшись от этой идеи, принял Христианство.
На момент похода Игоря за данью, на территории подконтрольных племён у киевского князя даже не было своих представителей. Это уже Ольга, а затем сын Святослав оставили на местах сборщиков дани, подконтрольных Киеву и посадили в крупнейших города членов династии Рюриковичей на княжение. При этом сильные традиции местного самоуправления и вечевое право господствовали в ряде городов и княжеств до самого падения Киевской Руси и во многом, выступили его причиной.
В таких условиях открытый бунт одного из самых могущественных племён, убийство киевского князя, чья власть и без того не была достаточно прочна, грозили полным распадом молодому государству. Непосредственная угроза нависла над Ольгой и её сыном.
Женщина, ставшая в патриархальном обществе, руководимом сильными воинственными князьями со своей дружиной, во главе государства, могла долго не продержаться на троне и быть свергнутой собственными дружинниками.
Власть Рюриковичей в то время, не была в полном смысле монархической и освящённой традицией, так что каких-то других гарантий её удержания кроме собственной ловкости, силы и жестокости у первых правителей династии просто не было.
С другой стороны, древляне, почувствовав свою силу и слабость Киева, не собирались останавливаться. По праву сильного, древлянский князь Мал, решил свататься к княгине Ольге, что означало его намерение через эту женитьбу получить контроль и над Киевом.
Ещё при киевском князе Олеге, древляне рассматривались как серьёзный конкурент Киева. Очевидно, что древляне рассматривали положение Ольги как безвыходное, раз имели наглость свататься к вдове убитого ими князя.
Политическая сторона мести
В сложившихся условиях, поведение Ольги было хоть и жестоко, но оправдано именно с политической точи зрения, с позиции сохранения единства государства, собственной власти и даже жизни.
Трудно судить о достоверности летописного описания мести. Известно, что, в конце концов, Ольга вышла победительницей из этой борьбы, а после победы учла горький урок, который преподнесла гибель Игоря и установила постоянную систему сбора дани без ежегодных походов дружины.
Имело ли место в реальности такое развитие событий или нет, но, по всей видимости, Ольга действительно находилась в критическом положении после гибели мужа, раз ей пришлось прибегать к таким уловкам, вместо прямого военного похода с целью наказания мятежников.
Своей цели Ольга добилась: автономное положение древлянского племени было сломлено, а его элита истреблена, что послужило уроком и другим племенам. Жестокой расправой над смертельно опасным соперником Ольга не только укрепила единство государства, устранив соперников, оспаривавших центральную власть Киева, но и укрепила свою власть в самой столице.
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