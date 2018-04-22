Что на самом деле стало с Фанни Каплан после покушения на Ленина

Покушение на Ленина, осуществленное эсеркой Фанни Каплан , было самой громкой попыткой ликвидировать вождя революции. Интерес к этому событию, а также к судьбе террористки не затухает и по сей день.

Цель одна

Настоящее имя Фанни Каплан — Фейга Хаимовна Ройтблат. Родилась она на Волыни в бедной еврейской семье. Амбициозная девушка довольно рано связала свою жизнь с революционными деятельностью, и уже в 16 лет угодила на каторгу за неудачную попытку убийства киевского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова.

На свободу она вышла полуослепшей, больной, заметно состарившейся женщиной, хотя было ей всего-навсего 27. Благодаря заботе Временного правительства Каплан подлечили в здравнице Евпатории , а при содействии Дмитрия Ульянова , младшего брата того, на кого она вскоре наставит свой пистолет, Фанни получила направление в глазную клинику города Харькова . Полностью зрение вернуть ей не удалось, но, по крайней мере, силуэты людей она различала. [С-BLOCK]

В октябре 1917-го грянула социалистическая революция, которую Фанни Каплан, как и многие ее товарищи, не приняла. Объявленный бывшими соратниками предателем, Ленин теперь находился под прицелом беспощадной критики, а также — оружия. Вступив в ряды правых эсеров, Фанни решила действовать.

Несмотря на то что покушения на Ленина предпринимались неоднократно, он по-прежнему передвигался без охраны. 30 августа 1918 года лидер большевиков выступал перед рабочими завода Михельсона (сегодня Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича в Замоскворечье). Ленина пытались отговорить от появления на публике, ссылаясь на убийство Моисея Урицкого, произошедшее утром того же дня, но он был непреклонен. После произнесенной речи Ульянов направился к автомобилю, как вдруг из толпы грянули три выстрела. [С-BLOCK]

Фанни Каплан была поймана на Большой Серпуховской улице, на ближайшей трамвайной остановке. Схватившему ее рабочему Иванову она подтвердила, что является виновницей покушения. На вопрос Иванова «По чьему приказу стреляла?» она, по словам рабочего, ответила: «По предложению социалистов-революционеров. Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью».

Устроила сама

Тем не менее в полиции арестованная Каплан отрицала свою причастность к инциденту. Но после серии допросов созналась. Хотя никакие угрозы не смогли заставить террористку выдать соучастников или организаторов покушения. «Устроила все сама», — твердила Каплан.

Революционерка откровенно изложила все, что думает о Ленине, Октябрьской революции и Брестском мире, попутно заявив, что решение убить вождя у нее созрело в Симферополе в феврале 1918 года, после того, как идея Учредительного собрания была окончательно похоронена. [С-BLOCK]

Впрочем, кроме самой Каплан никто больше не был уверен, что в Ленина стреляла именно она. Несколько дней спустя один из михельсоновских рабочих принес в ЧК браунинг с инвентарным номером 150489, который он якобы нашел на заводском дворе. Оружие сразу привлекли к делу.

Любопытно, что пули, впоследствии извлеченные из тела Ленина, не подошли к данному пистолету. Но к тому времени Каплан уже не было в живых. Её расстреляли 3 сентября 1918 года в 4 часа пополудни за аркой корпуса №9 Московского Кремля. Приговор (фактически устное распоряжение Я. Свердлова ) привел в исполнение комендант Кремля, бывший балтиец Павел Мальков . Тело казненной затолкали в пустую смоляную бочку, облили бензином и там же сожгли. [С-BLOCK]

Известно, что к следствию был подключен прибывший из Екатеринбурга Яков Юровский , месяцем ранее организовавший расстрел царской семьи. Историк Владимир Хрусталев проводит вполне очевидную аналогию между уничтожением трупа Фанни Каплан и попыткой ликвидации тел Романовых. По его мнению, в Кремле, возможно, был использован опыт, приобретенный большевиками под Екатеринбургом.

Сомнений быть не должно

Сразу после поимки Фанни Каплан Яков Свердлов заявил, что он не сомневается в причастности к делу правых эсеров, которых наняли то ли англичане, то ли французы. Однако сегодня активно муссируется версия, что Каплан тут ни при чем — слабое зрение не позволило бы ей осуществить задуманное. Покушение якобы совершили подопечные главы ВЧК Феликса Дзержинского Лидия Коноплёва и Григорий Семёнов, а его инициатором был сам Яков Свердлов. [С-BLOCK]

Сторонник этой версии писатель и адвокат Аркадий Ваксберг отмечает, что не существует никаких доказательств, подтверждающих причастность Фанни Каплан к инциденту 30 августа 1918 года. А мотивы соратников Ильича он объясняет банальной борьбой за власть: «вождь революции», дескать, сильно надоел своим товарищам «по общему делу», вот они и решили с ним разделаться, подставив под удар беззащитную девушку.

Так или иначе, но уже в наше время Генпрокуратура РФ провела свое расследование покушения на Владимира Ульянова и подтвердила виновность Фанни Каплан. На сегодняшний день данное дело официально считается закрытым. [С-BLOCK]

Относительно судьбы Фанни Каплан существует еще более смелая версия. Согласно ей, убийство было инсценировано: в действительности Каплан сослали в тюрьму, где она прожила до 1936 года. Бытует также мнение, что террористка всю оставшуюся жизнь провела на Соловках. Нашлись даже свидетели.

Однако в своих мемуарах Павел Мальков настаивает на том, что Каплан была расстреляна им лично на территории Кремля. Сохранились воспоминания и поэта Демьяна Бедного, который утверждает, что был свидетелем расстрела и ликвидации тела Каплан.

В 1922 году на месте покушения был установлен массивный камень, который в будущем предполагалось заменить памятником. Однако идея так и не была реализована. Этот монумент — первый, воздвигнутый в честь вождя мирового пролетариата. Камень можно увидеть и сегодня в сквере рядом с домом по адресу Павловская улица, 7.