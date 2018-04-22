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Олег Кобяков: В Зауралье пик коррупции прошёл, но деградация в тренде
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Олег Кобяков: В Зауралье пик коррупции прошёл, но деградация в тренде 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области, о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:
На прошедшей неделе СМИ Курганской области достаточно подробно рассказывали о тяжёлой финансовой ситуации, которая сложилась на Курганском машиностроительном заводе. Когда-то предприятие считалось гордостью региона, а в последнее время КМЗ балансирует на грани банкротства. Анализ причин, которые довели завод до беды, оставим экономистам, финансовым экспертам и работникам прокуратуры. Простые горожане обеспокоены высокой степенью вероятности сокращения рабочих мест, да и зарплата, налоговые отчисления в многострадальный бюджет области, скорее всего, уменьшатся. Информагентство «REGNUM» обращает внимание на вариант присоединения КМЗ к тульскому конструкторскому бюро, однако, губернатор Алексей Кокорин «на брифинге с журналистами 20 апреля назвал данный сценарий нежелательным, но единственным выходом, выводом завода из критического предбанкротного состояния».
Зауральские высокопоставленные чиновники не часто дают откровенные интервью, поэтому, с интересом обсудили с коллегами резонансные высказывания Владимира Зубрина, заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям. В беседе с журналистом информагентства «ФЕДЕРАЛПРЕСС», Зубрин назвал факторы, создающие препятствия притоку инвестиций в Курганскую область. Замгубернатора прямо сказал, что «трудно найти грамотных менеджеров» на реализацию проектов, более того, «провал уровня образования, культуры и экономики, который был в девяностых годах, сейчас сказывается». Удивило и, одновременно, обрадовало такое откровение господина Зубрина — «Если при предыдущем губернаторе (Олеге Богомолове — прим. ред.) уровень коррупции зашкаливал, то при нынешнем такие примеры носят единичный характер».
Непростой остаётся ситуация в сфере занятости Зауралья. Как отметило информагентство «URA.RU», «Курганская область стала единственным регионом УрФО, который включили в список субъектов РФ с напряженной ситуацией на рынке труда». Кризисные явления в экономике оказывают негативное влияние на демографию, в области снижается рождаемость. За прошедший год количество родов снизилось у нас на 9, 6%, подчёркивает «Znak. сom».
Курганские медиа, время от времени, поднимают вопрос о причинах «бегства» молодёжи, квалифицированных специалистов из нашего региона. Обнадёживает снижение уровня «истерии» при освещении данной проблемы. В России есть несколько крупных городов и благополучных регионов, куда стремятся переехать люди, там есть возможности для самореализации, уровень зарплат, конечно же, выше чем в Кургане. Но, большинство-то регионов находятся, примерно, в таком же нелёгком экономическом положении, как и Курганская область. Поэтому, нет смысла ждать чудес в сфере улучшения инвестиционной привлекательности или роста уровня зарплат — это фантазии политиков. А реальность такова, что тенденции снижения количества населения, деградации экономической сферы останутся в тренде на многие годы. В этих условиях необходимо искать «точки роста», уделять внимание проектам курганцев, которые не просто занимаются критикой «окружающей действительности», но предлагают пути решения конкретных проблем — экологических, городской среды, охраны здоровья.
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