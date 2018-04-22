Самарские нотариусы откроют экспозицию в бункере Жукова 

Самарские нотариусы за свой счет воссоздадут часть помещений в бункере Жукова, расположенном на территории санатория «Волга». Об этом сообщила член Общественной палаты и президент нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева.
В бункере Жукова, расположенном на территории санатория «Волга», планируют открыть экспозицию.
Бункер Жукова открыли для туристов в 2017 году. 63.ru посетил экскурсию одним из первых.
— Мы хотим показать, как он выглядел в то время. Одновременно все останется современном виде, чтобы показать разрушающее действие времени, — пояснила Галина Николаева.
Также представители общественности планируют открыть для посещений бункер под площадью Куйбышева. По их словам, в нем могли укрыться 900 человек.
Кроме того, на туристическую карту Самарской области могут нанести и объект № 15 в селе Новосемейкино. Здесь во время войны располагался мощнейший радиовещательный центр. Здание даже занесли в книгу рекордов Гиннесса.