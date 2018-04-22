Эрдоган назвал США источником проблем Турции

В Вашингтоне сейчас обсуждают возможность введения санкций против Анкары, в том числе за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турецкая республика , в свою очередь, неоднократно выражала недовольство военной поддержкой США сирийских курдов. Их отряды тесно взаимодействуют с рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции. А это уже вопрос не только внешней, но и внутренней повестки Анкары.

"Мы констатируем, что угроза в Ближневосточном регионе исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров по НАТО. Мы не можем закупать на свои деньги оружие из США. Зато США и коалиция бесплатно поставляют оружие и боеприпасы террористическим организациям", — возмутился Эрдоган.