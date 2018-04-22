Ещё
Эрдоган назвал США источником проблем Турции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган назвал США источником проблем Турции 

ТВ Центр 22 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Закулисные игры и политика двойных стандартов Запада уже завели в тупик контакты между многими странами. Отношения Анкары и её партнёров по НАТО переживают глубокий кризис, передает "ТВ Центр". Как заявил Реджеп Эрдоган в интервью одному из турецких телеканалов, в особенности это касается США.
В Вашингтоне сейчас обсуждают возможность введения санкций против Анкары, в том числе за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турецкая республика, в свою очередь, неоднократно выражала недовольство военной поддержкой США сирийских курдов. Их отряды тесно взаимодействуют с рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции. А это уже вопрос не только внешней, но и внутренней повестки Анкары.
"Мы констатируем, что угроза в Ближневосточном регионе исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров по НАТО. Мы не можем закупать на свои деньги оружие из США. Зато США и коалиция бесплатно поставляют оружие и боеприпасы террористическим организациям", — возмутился Эрдоган.
ТВ Центр: последние новости
В "Москва-Сити" открыли самую высокую в Европе смотровую площадку Медведев освободил от должности торгпреда России в США Стадника В самолетах могут появиться стоячие места
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»237
Россия отказалась помогать Всемирному банку32
Эстонец избил украинца из-за спора о России310
Немцы хотят вернуть Россию в G8269
«Нефтяной Чернобыль»36
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение