Ещё
Рыбачить на Туре можно будет с 20 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбачить на Туре можно будет с 20 мая 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени и области определили сроки начала рыбалки. Запрет на вылов в реках и пойменных системах действует до 20 мая. Такие же сроки определены для реки Тура (от озера Круглое до деревни Парёнкина в Тюменской районе). Ограничение на рыбалку на озерах вступят в силу с 15 мая, запрет снимут 15 июня. Стерлядь нельзя вілавливать до 1 июля.
— Сотрудники природоохранной прокуратуры, полиции, агентства по рыболовству, Госохотуправления и ГИМС запланировали совместные рейды в местах нереста, — рассказали в региональной прокуратуре. — Специалисты будут досматривать машины и проверять места незаконной торговли рыбой.
Незаконная рыбалка в местах нереста или на миграционных путях к ним может караться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на такой же срок.
72.ru: последние новости
Начальницей тюменской налоговой службы занимается ФСБ. Официально задержание не комментируют Компанию «УСТЭК» оштрафовали за то, что на пять дней оставила без горячей воды девять домов Тюменский инженер полгода просидел без работы, а потом отсудил у начальства зарплату в 400 тысяч
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку149
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»349
«Нефтяной Чернобыль»39
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия47
Эстонец избил украинца из-за спора о России374
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение