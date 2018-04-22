Рыбачить на Туре можно будет с 20 мая

Тюмени и области определили сроки начала рыбалки. Запрет на вылов в реках и пойменных системах действует до 20 мая. Такие же сроки определены для реки Тура (от озера Круглое до деревни Парёнкина в Тюменской районе). Ограничение на рыбалку на озерах вступят в силу с 15 мая, запрет снимут 15 июня. Стерлядь нельзя вілавливать до 1 июля.

— Сотрудники природоохранной прокуратуры, полиции, агентства по рыболовству, Госохотуправления и ГИМС запланировали совместные рейды в местах нереста, — рассказали в региональной прокуратуре . — Специалисты будут досматривать машины и проверять места незаконной торговли рыбой.

Незаконная рыбалка в местах нереста или на миграционных путях к ним может караться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на такой же срок.