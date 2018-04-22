В Уфе разыскивают 36-летнего жителя Сипайлово Владимира Косухина

В Уфе волонтёры разыскивают пропавшего три дня назад Владимира Косухина . Вечером в четверг, 19 апреля, 36-летний житель Сипайлово вышел из дома по улице Набережная реки Уфы, после чего его больше никто не видел.

— Его приметы — рост 178 сантиметр, телосложение худощавое, — рассказал брат пропавшего.

В момент своего исчезновения он был одет в синие джинсы, толстовку с капюшоном и чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по одному из телефонов: 8-961-367-23-35 (Сергей), 8-927-969-89-19 (Павел), 8-927-941-65-11 (Азат).