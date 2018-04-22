Атлас красоты: фотографии красивых девушек из разных стран мира 

Фотограф из Румынии Микаэла Норок в 2013 году начала работать над удивительным проектом. Она объехала весь мир, чтобы сделать фотографии красивых женщин со всех уголков нашей планеты. Проект, получивший название «Атлас красоты», показывает, чем отличаются и чем похожи представления о женской красоте в разных странах мира. Что из этого получилось? Замечательная подборка с неповторимыми снимками, часть из которой вы можете увидеть прямо сейчас! Румыния
Тибетское нагорье, Китай
Индонезия
Румыния
Мьянма
США Иран
Китай
Колумбия
Бразилия
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