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Атлас красоты: фотографии красивых девушек из разных стран мира
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Атлас красоты: фотографии красивых девушек из разных стран мира 

Карельские вести 52 минуты назад
Фотограф из Румынии Микаэла Норок в 2013 году начала работать над удивительным проектом. Она объехала весь мир, чтобы сделать фотографии красивых женщин со всех уголков нашей планеты. Проект, получивший название «Атлас красоты», показывает, чем отличаются и чем похожи представления о женской красоте в разных странах мира. Что из этого получилось? Замечательная подборка с неповторимыми снимками, часть из которой вы можете увидеть прямо сейчас! Румыния
Тибетское нагорье, Китай
Индонезия
США
Индонезия
Румыния
Мьянма
Колумбия
Иран
Мьянма
Бразилия
Мексика
США  Иран
Латвия
Китай
Колумбия
Бразилия
Россия
США  Понравился проект? Расскажите о нем друзьям!
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