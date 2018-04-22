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Более 500 жалоб от нижегородцев поступило на сферу торговли с начала года
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Более 500 жалоб от нижегородцев поступило на сферу торговли с начала года 

В городе N 27 минут назад
Фото: В городе N
Их число составило свыше 40% от общего количества обращений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
По данным Роспотребнадзора, главной причиной обращений граждан стало неудовлетворение требований и нарушение сроков при обнаружении в товаре недостатков. Чаще всего эта касалось техники и мебели, как и в предыдущие годы. Нередко поступали жалобы на продажу товаров дистанционным способом. В ряде случаев не предоставлялась необходимая и достоверная информацию о продукции, продавце, не соблюдались сроки поставки. Также реализовались товары с нарушением ассортимента, комплектности и качества.
Всего с начала года в Управление поступило более 1300 обращений от потребителей. 184 из них или 13% касались сферы ЖКХ, 179 или 3,2% — услуг связи. При этом специалисты отмечают, что доля жалоб в данной области увеличилась почти на 4%. Также нижегородцы сообщали о нарушения в сфере бытовых и платных медицинских услуг. Все вопросы защиты прав потребителей находятся на постоянном контроле Роспотребнадзора.
Напомним, около 4000 жалоб на управляющие компании Нижнего Новгорода поступило в региональную Госжилинспекцию в 2018 году.
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