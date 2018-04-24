Ещё
Уверенность потребителей США выросла в апреле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уверенность потребителей США выросла в апреле 

Вести Экономика 50 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Потребительская уверенность в США немного улучшилась в апреле, что привело к тому, что индекс приблизился к 18-летнему максимуму.
EPA/JUSTIN LANE
Это говорит о том, что экономика США остается на высоком уровне, несмотря на новые опасения по поводу торговых напряженностей.
Индекс потребительской уверенности поднялся до 128,7 пункта в апреле с показателя в 127 пунктов в марте, сообщила организация Conference Board. Два месяца назад индекс достиг самого высокого уровня с конца 2000 года.
Индекс текущей ситуации вырос до 159,6 пункта со 158,1 пункта в предыдущем месяце. Индекс будущих ожиданий вырос до 108,1 пункта со 106,2 пункта.
Опрос показал, что американцы более оптимистично относятся к своим финансам и считают, что в стране довольно легко найти работу.
Экономика США, похоже, ускоряется после замедления в начале года. Миллионы американцев нашли работу, уровень безработицы достиг 17-летнего минимума, а бизнес увеличил инвестиции.
Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что экономика США увеличится на 3,2% во втором квартале, который простирается с апреля по конец июня.
"В целом уровни уверенности остаются сильными и свидетельствуют о том, что экономика будет продолжать расширяться в ближайшие месяцы правильными темпами", — сказала Линн Франко, директор экономических индикаторов в Conference Board.
Вести Экономика: последние новости
Китайский миелофон сможет прочесть ваши эмоции Технологии: 35 прогнозов на 2018 год ФССП проведет акцию "Узнай о своих долгах"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию132
Греф анонсировал «грандиозные изменения»183
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву36
В московском метро произошло ЧП8
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ120
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение