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Продажи жилья на вторичном рынке США в марте выросли на 1,1%
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Продажи жилья на вторичном рынке США в марте выросли на 1,1% 

Прайм 1 час назад
Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте увеличилось на 1,1% по сравнению с показателем февраля — до 5,6 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа сделок лишь на 0,2% — до 5,55 миллиона.
В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в марте снизился на 1,2%.
Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в марте составила 4% от общего объема, как и в феврале, по сравнению с 6% в марте 2017 года.
Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,99 миллиона сделок (ниже на 1% в годовом выражении и выше на 0,6% — в месячном). Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,9% — до 252,1 тысячи долларов.
Объем продаж кондоминиумов и квартир в марте снизился на 3,2% в годовом выражении и вырос на 5,2% в месячном, составив 610 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 4,8% в годовом выражении — до 236,1 тысячи долларов.
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