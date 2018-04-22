Если ты дочь главы Korean Air, то закон для тебя не писан или…?

3 года тюрьмы для дочери главы авиакомпании Korean Air — исполнения такого приговора добивалась прокуратура Сеула . Следует заметить, что до этого инцидента девушка занимала пост вице-президента в компании своего отца. Чо Хен А находилась в самолете Korean Air и выразила бурное недовольство тем, что бортпроводница принесла ей орешки в пакете, а не на тарелке, как это предусмотрено внутренними инструкциями Korean Air. По распоряжению девушки взлет отложили для того, чтобы заменить старшего бортпроводника на более достойную кандидатуру.

Этот случай так возмутил общественность Северной Кореи , что Чо Хен А была вынуждена уволиться. Она также публично извинилась перед стюардессами за свое хамское поведение. После этого девушку обвинили в том, что она нарушила правила безопасности полетов и арестовали. В обвинении говорилось о задержке рейса и оскорблении сотрудников авиакомпании, а также о препятствовании исполнению ими своих служебных обязанностей.

На судебном заседании старший бортпроводник рейса сказал, что вице-президент вела себя с ним и другими членами экипажа как с «рабами». Оказывается, дамочка заставила их стать на колени прямо в салоне самолета и несколько раз ударила протоколом компании. Прокуратура требовала наказания и для менеджера Korean Air, который принуждал сотрудников солгать о случившемся, чтобы оправдать Чо Хен А.

В феврале этого года суд вынес свой приговор: дочь главы авиакомпании была признана виновной в нарушении авиационного законодательства. Девушку приговорили к одному году тюремного заключения. Унизить человеческое достоинство ради орешков — это стало непростительной ошибкой. Отец девушки лишил ее поста в авиакомпании и сказал, что сожалеет о плохом воспитании дочери.

Вот если бы все подобные истории так заканчивались!