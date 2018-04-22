Если ты дочь главы Korean Air, то закон для тебя не писан или…? 

3 года тюрьмы для дочери главы авиакомпании Korean Air — исполнения такого приговора добивалась прокуратура Сеула. Следует заметить, что до этого инцидента девушка занимала пост вице-президента в компании своего отца. Чо Хен А находилась в самолете Korean Air и выразила бурное недовольство тем, что бортпроводница принесла ей орешки в пакете, а не на тарелке, как это предусмотрено внутренними инструкциями Korean Air. По распоряжению девушки взлет отложили для того, чтобы заменить старшего бортпроводника на более достойную кандидатуру.
Этот случай так возмутил общественность Северной Кореи, что Чо Хен А была вынуждена уволиться. Она также публично извинилась перед стюардессами за свое хамское поведение. После этого девушку обвинили в том, что она нарушила правила безопасности полетов и арестовали. В обвинении говорилось о задержке рейса и оскорблении сотрудников авиакомпании, а также о препятствовании исполнению ими своих служебных обязанностей.
На судебном заседании старший бортпроводник рейса сказал, что вице-президент вела себя с ним и другими членами экипажа как с «рабами». Оказывается, дамочка заставила их стать на колени прямо в салоне самолета и несколько раз ударила протоколом компании. Прокуратура требовала наказания и для менеджера Korean Air, который принуждал сотрудников солгать о случившемся, чтобы оправдать Чо Хен А.
В феврале этого года суд вынес свой приговор: дочь главы авиакомпании была признана виновной в нарушении авиационного законодательства. Девушку приговорили к одному году тюремного заключения. Унизить человеческое достоинство ради орешков — это стало непростительной ошибкой. Отец девушки лишил ее поста в авиакомпании и сказал, что сожалеет о плохом воспитании дочери.
Вот если бы все подобные истории так заканчивались!