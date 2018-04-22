Ещё
В Москве владелец рухнувших в ураган гаражей отказался компенсировать арендаторам ущерб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве владелец рухнувших в ураган гаражей отказался компенсировать арендаторам ущерб 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В следствие урагана в районе Бибирево на северо‐востоке Москвы обвалилась парковка. Представители компании «Автостоп», у которых горожане арендовали места не приехали на место ЧП, а также отказали в выплате компенсации, сообщил один из автовладельцев Николай Отрепьев корреспонденту «360».
По словам Николая, порядка 12 автовладельце потерпели ущерб вследствие обвала гаража. На месте ЧП работали полиция и представители коммунальных услуг. Однако представители компании «Автостоп» так и не появились, сообщив по телефону, что парковка пойдет под снос.
О компенсации материально ущерба компания «Автостоп» также ничего не сообщила. Пострадавшие автолюбители соберутся сегодня, чтобы обсудить детали своих претензий. В случае отказа в компенсации, автовладельцы планируют обратиться в прокуратуру, а также в полицию.
Мы ежемесячно платили по 600 рублей за кусочек земли, и плюс покупали у них еще всю эту конструкцию. В свое время на начальном этапе это стоило 96 тысяч, потом доходила сумма до 200 тысяч. Конечно, будем комплексно писать и в прокуратуру будем писать и в полицию, а как по другому.
— Николай Отрепьев
Он также добавил, что это, пожалуй, первое ЧП с гаражами в районе. По его словам, аналогичная ситуация была в соседнем дворе, но «там гаражи восстановили, а здесь — не будут».
Ранее стало известно, что девочка умерла в больнице от травм, полученных во время урагана в Москве.
360tv.ru: последние новости
Белый дом заподозрил заявления Ким Чен Ына в подвохе Госдеп предложил Украине повысить тарифы на газ «Он завершит свою политическую карьеру»: политолог рассказал о личных планах Тулеева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»205
Немцы хотят вернуть Россию в G8244
Эстонец избил украинца из-за спора о России280
«Нефтяной Чернобыль»36
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ244
Видео
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение