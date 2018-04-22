В Москве владелец рухнувших в ураган гаражей отказался компенсировать арендаторам ущерб

В следствие урагана в районе Бибирево на северо‐востоке Москвы обвалилась парковка. Представители компании «Автостоп», у которых горожане арендовали места не приехали на место ЧП, а также отказали в выплате компенсации, сообщил один из автовладельцев Николай Отрепьев корреспонденту «360».

По словам Николая, порядка 12 автовладельце потерпели ущерб вследствие обвала гаража. На месте ЧП работали полиция и представители коммунальных услуг. Однако представители компании «Автостоп» так и не появились, сообщив по телефону, что парковка пойдет под снос.

О компенсации материально ущерба компания «Автостоп» также ничего не сообщила. Пострадавшие автолюбители соберутся сегодня, чтобы обсудить детали своих претензий. В случае отказа в компенсации, автовладельцы планируют обратиться в прокуратуру , а также в полицию.

Мы ежемесячно платили по 600 рублей за кусочек земли, и плюс покупали у них еще всю эту конструкцию. В свое время на начальном этапе это стоило 96 тысяч, потом доходила сумма до 200 тысяч. Конечно, будем комплексно писать и в прокуратуру будем писать и в полицию, а как по другому.

— Николай Отрепьев

Он также добавил, что это, пожалуй, первое ЧП с гаражами в районе. По его словам, аналогичная ситуация была в соседнем дворе, но «там гаражи восстановили, а здесь — не будут».

Ранее стало известно, что девочка умерла в больнице от травм, полученных во время урагана в Москве.