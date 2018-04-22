Глава минобороны ФРГ выступила против бойкота ЧМ-2018

БЕРЛИН, 22 апреля. / ТАСС /. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не считает, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года мог бы стать рычагом давления на Россию . Об этом она заявила в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала: «Я не считаю это правильным. Мы политики, и нам нужно решать вопросы политическими методами. Мы боремся за политические решения и не можем взваливать это на футболистов и на их поклонников».

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.