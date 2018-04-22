Глава минобороны ФРГ выступила против бойкота ЧМ-2018 

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не считает, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года мог бы стать рычагом давления на Россию. Об этом она заявила в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag.
Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала: «Я не считаю это правильным. Мы политики, и нам нужно решать вопросы политическими методами. Мы боремся за политические решения и не можем взваливать это на футболистов и на их поклонников».
Ранее с аналогичными заявлениями выступал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
В середине марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят предстоящий чемпионат мира.