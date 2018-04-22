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Рев моторов, дрожь земли: открытие мотосезона посвятили юбилею Бишкека
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Рев моторов, дрожь земли: открытие мотосезона посвятили юбилею Бишкека 

Мир24 1 час назад
Три сотни байкеров из стран Содружества открыли мотосезон в Бишкеке. Они проехались по улицам столицы Кыргызстана и устроили шоу, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Ким.
Центр Бишкека сегодня задрожал. Всему виной — спорткары и байки, которые собрались в одном месте. Такие встречи каждую весну стали традицией. Экстремальные шоу проводят уже шестой год. На открытие сезона ежегодно съезжаются байкеры из соседних стран.
«Ради праздника едем. Плюс в этот момент мы катаемся, получаем удовольствие», — говорит байкер из Казахстана Николай Кирьянов.
Мототрюки не хуже цирковых. Гонщики настолько ловко управляют техникой, что резвые байки кажутся безобидным транспортом.
«Мы здесь с самого утра. Мне так нравится мотоспорт. В следующем году я тоже буду среди байкеров», — говорит зритель Георгий.
Выступления дрифтеров особенно впечатляет. Развороты на 360 градусов и идеальная восьмерка. На бешенной скорости автопилоты вырисовывают змейку.
«Очень нравится, дух захватывает. Мне тоже хотелось бы оказаться за рулем такой машины», — говорит зритель Кылыч.
В этом году байкеров уже три сотни. Хотя еще пять лет назад их собиралось вдвое меньше. Некоторые по случаю «профессионального» праздника подобрали экзотические костюмы.
«Я не пришел, я приехал сюда. Я в сообществе мотоциклистов. А сомбреро специально для праздника надел», — говорит мотоциклист Айдар.
Байкеры признаются: здесь нет конкурентов. Они все друзья и единомышленники. Эти встречи нужны им, чтобы почувствовать себя частью большой байкерской семьи.
В этом году открытие мотосезона посвятили дню рождения Бишкека. 29 апреля столице республики исполнится 140 лет.
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