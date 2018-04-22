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Дачу Кабат в Кисловодске приведут в порядок
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Дачу Кабат в Кисловодске приведут в порядок 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кисловодский суд обязал собственника Дачи Кабат, являющейся объектом культурного наследия, привести здание в порядок.
С соответствующим иском обратилась прокуратура. Основанием стали результаты проверки: представители надзорного органа выявили многочисленные нарушения собственником требований законодательства по сохранению объектов культурного наследия. Фасады и цоколь находились в неудовлетворительном состоянии, внешнее декоративное убранство здания обветшало, санитарное состояние территории вызывало серьёзные нарекания.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска, когда-то это здание принадлежало Александру Кабату. Его отец — лейб-окулист Иван Кабат — в 1878 году организовал первую Санитарную климатическую станцию Красного Креста и способствовал постройке ванн военного ведомства при Нарзанной галерее.
В начале XX века Александр Кабат приобрёл участок на склоне Крестовой горы и в 1905 году построил там дачу. По некоторым данным, автором архитектурного проекта был Андрей Клепинин.
В советское время дача Кабат стала правительственной. На ней часто отдыхал Серго Орджоникидзе.
«До Отечественной войны эта дача входила в состав санатория НКВД, а затем стала военным госпиталем. Говорят, что здесь секретно лечился в 1952 году тяжелобольной «вождь всех народов» И. В. Сталин, который скончался в марте следующего года. После войны дача была расширена: бывшая открытая терраса на северо-западном углу превращена в закрытое помещение с тремя окнами», — рассказали в пресс-службе.
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