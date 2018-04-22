Самой красивой татарочкой признали выпускницу школы из Балтачевского района

Уфе состоялся финал республиканского конкурса красоты «Татар кызы — 2018». Самой красивой татарочкой жюри назвали Чулпан Кашапову из Балтачевского района.

Спонсоры конкурса красоты подарили девушке путёвку в Европу. Кроме того, она отправится на всероссийский конкурс «Татар казы», который состоится в Татарстане

Всего за звание самой красивой татарочки боролись 12 девушек из разных районов Башкирии

— Это огромный опыт работы на сцене, безумно благодарна родителям, именно они поддерживают меня с самого начала, верьте в себя, и у вас все получится. Прекращайте говорить «я не могу» и «у меня не получится», все возможно, нужно лишь попробовать, — написала девушка перед стартом финала на своей странице в соцсети Instagram.