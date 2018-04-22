Ещё
На четвертой очереди набережной запустили фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На четвертой очереди набережной запустили фонтан 

Волга Ньюс 1 час назад
Работы на этом участке стартовали в прошлом году. В рамках реконструкции заменили инженерные коммуникации и асфальтовое покрытие, обновили скульптурную композицию «Ладья», обустроили амфитеатр и лестничные спуски, построили фонтан, выполнили ремонт подпорной стенки.
20 апреля на обновленной набережной состоялся пробный запуск фонтана.
"Общая площадь фонтана 385 кв. м — ни на одной набережной в России подобного нет, — отметила руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко. — Фонтан имеет интересные архитектурные решения, а высота струй может варьироваться и достигать 15 м".
Сейчас на строительной площадке задействовано более 100 человек и 10 единиц спецтехники. Специалисты завершают строительство нового хозяйственно-бытового корпуса, укладку плитки, установку подъемников для людей с ограниченными возможностями.
Волга Ньюс: последние новости
Успешным школьникам торжественно вручили паспорта Дмитрий Азаров прокомментировал "КП-Самара" ситуацию, сложившуюся вокруг строительства крематория у поселка Рубежный Специальный трамвайный маршрут до "Самара Арены" будет включать пять остановок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»208
Немцы хотят вернуть Россию в G8250
Эстонец избил украинца из-за спора о России282
«Нефтяной Чернобыль»36
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ246
Видео
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение