На четвертой очереди набережной запустили фонтан

Работы на этом участке стартовали в прошлом году. В рамках реконструкции заменили инженерные коммуникации и асфальтовое покрытие, обновили скульптурную композицию «Ладья», обустроили амфитеатр и лестничные спуски, построили фонтан, выполнили ремонт подпорной стенки.

20 апреля на обновленной набережной состоялся пробный запуск фонтана.

"Общая площадь фонтана 385 кв. м — ни на одной набережной в России подобного нет, — отметила руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко . — Фонтан имеет интересные архитектурные решения, а высота струй может варьироваться и достигать 15 м".

Сейчас на строительной площадке задействовано более 100 человек и 10 единиц спецтехники. Специалисты завершают строительство нового хозяйственно-бытового корпуса, укладку плитки, установку подъемников для людей с ограниченными возможностями.