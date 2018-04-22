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Алматинцы выбирают в свободное время хайкинг
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Алматинцы выбирают в свободное время хайкинг 

Мир24 1 час назад
У жителей Алматы набирает популярность хайкинг — пешеходный туризм. Затраты минимальные и для здоровья полезно, передает корреспондент «МИР 24» Тимур Сандыбаев.
У родника в ущелье Медеу обычно всегда много народа. Добраться до родника от центра города можно за 15-20 минут. Люди специально приезжают, чтобы набрать чистой воды.
Урочище Просвещенец — популярный и легкий маршрут выходного дня. Если двигаться по тропе пару часов, можно добраться до плато Кок-Жайляу. Это место очень любят туристы, оттуда открывается прекрасный вид на город. Плато расположено у подножия пика Кумбель, высота которого более трех тысяч метров.
Даже получасовая прогулка по тропе — и уже масса впечатлений. Флора Заилийского Алатау шикарна: елки нескольких сортов, рябина, березовая роща и первые весенние цветы.
Во время привала можно поиграть в мяч, сделать несколько фотографий и просто побегать по траве.
«Мы стараемся чаще выбираться в горы, дышать свежим воздухом. Чтобы дети бегали, не сидели целыми днями в телефонах и планшетах», — говорит жительница Алматы Юлия Кашицкая.
Главное — помнить о безопасности. Сообщать о своем маршруте близким и не забывать о снаряжении. При себе необходимо иметь минимальный набор: нож, спички, сменную одежду, спальный мешок и палатку, на случай если придется заночевать в горах.
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