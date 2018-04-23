Единственный в России памятник царской семье появился в Бийске

Единственный памятник царской семье в полный рост появился в городском парке Бийска

Как пишет Бийский рабочий, скульптурный ансамбль «Царская семья» установили в Александровском парке 20 апреля. В ансамбле присутствуют все трагические погибшие члены семьи. Его автор — скульптор Сергей Исаков

По словам скульптора, подобный памятник, но меньших размеров, есть только в одном из российских городов.

Официальное открытие пройдет в июне.

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Публикация от Artem Bolshakov (@abolshakovbsk) 21 Апр 2018 в 8:36 PDT