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Единственный в России памятник царской семье появился в Бийске
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Единственный в России памятник царской семье появился в Бийске 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Единственный памятник царской семье в полный рост появился в городском парке Бийска.
Как пишет Бийский рабочий, скульптурный ансамбль «Царская семья» установили в Александровском парке 20 апреля. В ансамбле присутствуют все трагические погибшие члены семьи. Его автор — скульптор Сергей Исаков.
По словам скульптора, подобный памятник, но меньших размеров, есть только в одном из российских городов.
Официальное открытие пройдет в июне.
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Публикация от Artem Bolshakov (@abolshakovbsk) 21 Апр 2018 в 8:36 PDT
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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