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Китай приветствует намерение главы минфина США посетить Пекин для торговых переговоров
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Китай приветствует намерение главы минфина США посетить Пекин для торговых переговоров 

ТАСС 22 минуты назад
ПЕКИН, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР приветствует намерение министра финансов США Стивена Мнучина нанести визит в китайскую столицу для проведение торгово-экономических переговоров. Так официальный представитель ведомства прокомментировал эту информацию в опубликованном в воскресенье на сайте ведомства письменном заявлении.
"Китай получил информацию о том, что американская сторона намерена посетить Пекин для проведения переговоров по торгово-экономическим вопросам. Китай приветствует это", — указывается в документе. Другие подробности в заявлении министерства не указываются.
Министр финансов США Стивен Мнучин в субботу на пресс конференции по итогам весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщил, что он рассматривает возможность отправиться в Китай для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. При этом он отказался уточнить возможные сроки предполагаемого визита.
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала 3 апреля список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли Соединенных Штатов намеревается ввести дополнительные 25%-ые пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.
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