В Кабуле накануне парламентских выборов прогремел взрыв

4 people were killed and 15 wounded in #Kabul PD6 blast near to voter registration center. #Afghanistan pic.twitter.com/tRMYy9EOfV

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 22 апреля 2018 г.

Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения «Талибан» похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению «Талибан» вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

A voting registration office targeted by a suicide bomber in west Kabul when crowds lined up to get cards. Witnesses say dozens killed and wounded. Flashes & shattered windows could be seen on the street. #Kabul #DashteBarchi pic.twitter.com/fDlynkhntK

— Ehsanullah Amiri (@euamiri) 22 апреля 2018 г.