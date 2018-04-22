Полиция задержала митингующего против свалок священника

Сотрудники правоохранительных органов Коломны задержали отца Игоря, который перегородил дорогу мусорной фуре. Кроме священнослужителя на акцию против свалки вышли и другие жители города.

Люди заявили, что пропустят мусоровозы на полигон «Воловичи», если им предоставят документы, где прописаны инженерные и экологические изыскания.

Известно, что их требование было удовлетворено после инцидента с отцом Игорем. В настоящее время активисты изучают документы.

Напомним, жители протестуют против полигона «Воловичи». Активистов уже задерживали, когда они не пропускали мусоровозы.