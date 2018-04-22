СМИ: перед смертью участник группы Дятлова вырезал на себе тайное послание

Исследователь заявил, что в материалах вскрытия сказано, что на правом предплечье Золотарева есть татуировка с изображением «свеклы и буквы С», на левом — «Г. С».

Уральский исследователь Валентин Дегтерев , занимающийся изучением тайны гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году, рассмотрел материалы вскрытия трупа Семена Золотарева. Особое внимание привлекли его татуировки, которые Золоторев якобы нанес перед смертью для того, чтобы указать на убийц туристов. Об этом сообщает сайт Ura.ru.

Дегтярев заявил, что в материалах вскрытия сказано, что на правом предплечье Золотарева есть татуировка с изображением «свеклы и буквы С», на левом — «Г. С», «ДАЕРММУАЗУАЯ» и буквы «Г+С+П = Д». Отмечается, что турист являлся ветераном Великой Отечественной войны и, по всей вероятности, входил в контрразведывательную организацию СМЕРШ. Мужчина обладал основами шифрования, поэтому он именно в такой форме и оставил на своем теле «послание».

Как отметил Дегтерев, татуировки сделаны химическим карандашом по свежему порезу (скорее всего, ножом или краем острого камня), вероятно, турист боялся, что бумага не сохранится в снегу. В свое время, как заявил исследователь, Золотарев возможно контактировал с Григорием Семеновичем Ортюковым, экс-начальником военной кафедры УПИ. Если это так, то это объясняет буквы «Г+С+П = Д», которые расшифровываются, как «Григорий+Семенович+Полковник=Донесение», а «Г. С» и «ДАЕРММУАЗУАЯ» как «Григорий Семенович: „удар, замерз, я умер“ (если буквы аббревиатуры поставить в другом порядке).

»Таким образом Золотарев умер от того, что замерз после какого-то удара. О чем подробно сообщил своему куратору из военной кафедры УПИ. Судя по всему шифровка до адресата так и не дошла», — сказал Дегтерев.

Он также предположил, что «свекла» — это рисунок родового знака манси. Умирающий турист на себе вырезал этот символ, чтобы указать, кто встречался с ним в последний раз.

В группу Дятлова в группу лыжников туристического клуба Уральского политехнического института (УПИ), руководителем которого был студент 5-го курса Игорь Дятлов.

В ночь на 2 февраля 1959 года в горах на Северном Урале погибла группа лыжников. В ней были молодые люди — туристы клуба Уральского политехнического института, руководителем которого был студент 5-го курса Игорь Дятлов. Лыжники погибли, недалеко от перевала, который позже назвали именем Дятлова. До сих пор причины их смерти неизвестны.