Прибрались и посадили сирень

Во Владимире прошел традиционный субботник, на который, по предварительной информации, вышло более 20 тысяч горожан.

Глава администрации города Андрей Шохин, мэр Владимира Ольга Деева и губернатор Светлана Орлова традиционно прибрались в Патриаршем саду и посадили здесь кусты сирени.

Светлана Орлова и Андрей Шохин в рамках субботника осмотрели новые оранжереи и конференц-зал сада, а также обсудили перспективы его развития.

Как отметили чиновники, Патриарший сад должен стать экологическим образовательным центром федерального масштаба со своими уникальными природными особенностями и коллекцией растений.