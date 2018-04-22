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Прибрались и посадили сирень
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Прибрались и посадили сирень 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Во Владимире прошел традиционный субботник, на который, по предварительной информации, вышло более 20 тысяч горожан.
Глава администрации города Андрей Шохин, мэр Владимира Ольга Деева и губернатор Светлана Орлова традиционно прибрались в Патриаршем саду и посадили здесь кусты сирени.
Светлана Орлова и Андрей Шохин в рамках субботника осмотрели новые оранжереи и конференц-зал сада, а также обсудили перспективы его развития.
Как отметили чиновники, Патриарший сад должен стать экологическим образовательным центром федерального масштаба со своими уникальными природными особенностями и коллекцией растений.
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