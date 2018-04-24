Строительство мусоросжигательного завода под Казанью возмутило жителей 

Деньги на печкуПраво строить мусоросжигательный завод под Казанью получила «Альтернативная генерирующая компания-2» (АГК) — дочерняя структура «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Всего же программа предусматривает появление в России пяти подобных предприятий, четыре из которых должны открыться в Московской области. Первые два завода введут в строй в конце 2021 года, оставшиеся три, в числе которых татарстанский, заработают в конце 2022-го. Все они отличаются по мощности. Московские рассчитаны на прием 700 тысяч тонн отходов в год каждый и выработку 70 мегаватт электроэнергии, предприятие под Казанью будет принимать 550 тысяч тонн отходов и вырабатывать 55 мегаватт. Все это рассчитано с учетом текущего баланса образования мусора и прогнозируемых объемов. Общая стоимость заводов составляет 150 миллиардов рублей, из которых 28 миллиардов приходятся на татарстанский МСЗ. В проекте также будет участвовать швейцарско-японский концерн Hitachi Zosen Inova, который не только поставит оборудование, но и станет акционером. Он сейчас работает на аналогичных условиях в Европе. Предполагаемый срок окупаемости проекта — 18 лет. Отбить деньги планируется за счет продажи вырабатываемого от сжигания мусора электричества по так называемому «зеленому тарифу». Это механизм, при котором инвестор вкладывается в проект под гарантии подключения к сетям и долгосрочных контрактов на покупку энергии, причем по повышенным расценкам. Инвесторы уверяют, что на стоимости электричества для населения запуск МСЗ не скажется. Как пояснил Игорь Тимофеев, гендиректор ООО «АГК-1» (управляет компанией-исполнителем проекта «АГК-2»), завод под Казанью — исключительно коммерческий, создаваемый на условиях проектного банковского финансирования. Основные деньги дает кредитная организация, также участвует капитал акционера, все это в соотношении 80 на 20 соответственно. С компаниями «АГК-1» и «АГК-2» уже заключены договоры поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии. В котел и атмосферуВ технологии мусоросжигания, которая будет применяться на татарстанском МСЗ, есть три основных элемента. Первый — котел, где происходит горение мусора. Второй — большая система газоочистки (ее стоимость составляет около 30 процентов от всего завода). Третий — система получения и выдачи мощности, то есть турбина и генератор для выработки электричества. В верхней части котла температура достигает 1200-1260 градусов, отходящие после сжигания мусора газы находятся в этих условиях в течение трех-пяти секунд. В таком случае вредные вещества, утверждают инвесторы, распадаются. Далее газы идут в специальный реактор, куда впрыскивается мочевина и другие компоненты, которые полностью абсорбируют все оставшиеся загрязняющие вещества. В самом конце стоят рукавные фильтры, они улавливают остаточные элементы. Отходы планируется сжигать при температуре 1200—1260 градусов: в этом случае вредные вещества, утверждают авторы проекта, распадаются— Также важный элемент этой большой программы — сортировка мусора. И в Татарстане, и в Московской области выберут региональных операторов, которые начнут возводить сортировочные станции. С таких комплексов подлежащий переработке мусор будет отправляться на соответствующие предприятия, оставшиеся отходы пойдут на МСЗ. Безусловно, сохранится определенный процент захоронения мусора, хотя наша цель в Татарстане — сделать этот показатель нулевым. К примеру, зола от сжигания может использоваться в строительстве дорог. Есть и категория отходов, которые категорически запрещено сжигать. К примеру, батарейки, ртутные лампы, колесные покрышки, — рассказал Игорь Тимофеев. По словам президента Российской экологической академии Владимира Грачева, гарантией безопасности МСЗ может выступать только жесткое соблюдение всех правил сжигания мусора и сторонний контроль. Эксперт уверен, что один из способов увеличить ответственность за нарушения правил безопасности — увеличить штрафы. — В России складывается катастрофическая ситуация с мусорными полигонами — миллиарды тонн отходов самовозгораются, отравляя воздух и почву в округе. Из-за этого страдает население. К 2022 году при строительстве завода будут использовать датчики, фиксирующие данные о работе предприятия без вмешательства человека. Их начнет использовать в 2019 году Росприроднадзор на объектах первой категории. Будущий МСЗ в Татарстане будет отвечать современным требованиям безопасности — в отличие от трех давно действующих московских заводов, которые создали негативный имидж этой отрасли, — заявил Грачев на встрече с журналистами в Казани. Цивилизованная альтернативаНо не так радужно выглядят перспективы МСЗ под Казанью, как того хотелось бы инвестору и местным властям. Одна из главных проблем, с которой те уже столкнулись, — это протесты местных жителей. Завод расположится на землях Зеленодольского района Татарстана, рядом с участком стоят казанские жилые комплексы «Радужный» и "Салават Купере", а также поселок Осиново. Люди выступают категорически против такого соседства, опасаясь за свое здоровье. Они не уверены, что в нынешних реалиях на МСЗ будут соблюдаться все меры безопасности. В «АГК-1» выбор участка объяснили рациональным подходом: рядом расположена удобная дорожная сеть, линии электропередач, водоотведения, газ, что значительно упрощает проект с точки зрения вложений в строительство и последующей работы. Тем не менее спор с местными жителями не закончен. Общественные активисты практически каждую неделю проводят митинги и другие акции против строительства МСЗ, отвергая все доводы со стороны инвесторов. Последняя встреча с участием инвесторов, руководства Зеленодольского района и противников завода окончилась ничем — люди видят разрешение этой спорной ситуации только в полном отказе от строительства предприятия на обозначенной территории. — Мы имеем право сомневаться. Такое предприятие подпадает под презумпцию виновности. Это значит, что оно считается экологически небезопасным, пока все процедуры государственной экспертизы не докажут иное. По классу опасности МСЗ стоит на втором месте после атомной электростанции. А в условиях, когда в России и Татарстане не внедрен раздельный сбор, становится опасным вдвойне, — объяснила позицию людей на акции протеста общественный активист Гузель Халилова. Это мнение разделяет большинство жителей поселка и двух комплексов. Но в «АГК-1» парируют: мусоросжигание — цивилизованная альтернатива захоронению отходов, которой пользуется весь мир. К примеру, сейчас выделено порядка 400 миллионов евро грантами на возведение МСЗ в Польше и Литве, там, где таких предприятий не хватает, а количество отходов растет. 90 процентов МСЗ в мире работают по технологии атмосферного сжигания мусора, на выходе получается белый безвредный пар, уверяют инвесторы. Уровень загрязняющих веществ в нем составляет не более 20 процентов от предельно допустимых концентраций, в планируемых заводах этот показатель обещают снизить до 4. Но общественность обещаниям уже не верит, ведь заказчики строительства будут защищать свой проект любыми способами. Именно поэтому актив протестного движения отказался от поездки за границу на аналогичные заводы, которую им предложил инвестор. Общественники заявили, что такой экскурсией банально пытаются купить их лояльность. Иные воинственно настроенные противники МСЗ обещают даже перекрывать дорогу строительной технике, чтобы не допустить возведения предприятия. Точку в этом споре поставить пока не удалось.