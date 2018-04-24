Барнаульский парк «Изумрудный» не откроется в 2018 году

Парк «Изумрудный» в Барнауле будет закрыт в 2018 году для посещений. Причиной тому стали судебные тяжбы между бывшим и новым арендаторами.

Директор компании «Лидер» Владимир Фишер рассказал о планах на текущий год на собрании директоров городских парков, которое прошло в комитете по культуре.

Как пишет Политсибру , в 2018 году в парке намерены продолжить благоустройство территории — уборка мусора, ландшафтные работы. Будет решен вопрос с деревьями со стороны ул. Ленская, которые опасно склоняются на проезжую часть. Эти работы будут согласовывать со специалистами комитета по благоустройству.

В мае здесь будут проходить мероприятия по обработки территории от клещей.

Напомним, бывший арендатор считает, что договор с Фишером является недействительным. Тогда как нынешний арендатор требует своего предшественника убрать свои объекты с территории зеленого уголка.