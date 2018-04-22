«Черный кот»: что стало с белорусскими партизанами, которые воевали за Третий рейх

Отступая из Советского Союза в Европу, гитлеровцы создали на территории СССР разветвленную сеть коллаборационистских боевых организаций, которые должны были проводить антисоветские акции. Белорусский «Черный кот» — одна из таких вооруженных группировок, просуществовавшая до 1950-х годов.

От «Леших» до «Кошек»

Антисоветское движение в Белоруссии существовало с 1918 года, еще до образования СССР. Когда Польша Россия , подписав Рижский договор, разделили границы, западная часть Белоруссии отошла полякам, а остальная территория получила статус Белорусской ССР. Многие жители теперь уже советской республики были против такого разделения и начали группироваться в партизанские отряды, насчитывавшие в общей сложности до двух тысяч бойцов. Самым известным белорусским партизанским соединением стал отряд «Лешие», которым командовал Якуб Харевский. Партизаны убивали членов партии, охотились за сотрудниками НКВД-МГБ, до 1941 года ими было уничтожено свыше 200 этих представителей власти на территории БССР. Белорусская боевая организация коллаборационистов «Черный кот» была одной из группировок, созданной спецслужбами Третьего рейха на оставляемой отступавшими гитлеровцами территории. Фашисты намеревались сформировать в тылу СССР целую диверсионную сеть из подобных боевых организаций, для этого они разработали специальный план Liebes Kätchen («Любимая кошка»). «Дикие», «степные», «лесные» «коты» и «кошки» были созданы в разных районах Советского Союза — на Украине , в Латвии , в Брянской и Смоленской областях. Группу белорусских коллаборационистов назвали «Черный кот».

Структура и деятельность белорусского «Кота»

Руководил «Черным котом» профессиональный разведчик славянского происхождения, офицер десантного батальона Дальвитц Михаил Витушко. Группировки «Кота» делились по территориальному признаку — его подразделения действовали на юге, в центре и на севере республики, штаб головной организации располагался в районе Варшавы . Общая численность «Черного кота» к лету 1944 года доходила до 3 тысяч человек, впоследствии в отряды были зачислены вновь поступившие диверсанты, которых гитлеровцы готовили в Восточной Пруссии. У коллаборационистов имелись радиостанции, оружие, поддельные документы, медикаменты и деньги. Масштабных диверсий командование «Черного кота» решило не устраивать, посчитав, что это может негативно отразиться на гражданском населении Белоруссии, спровоцировать массовые недовольства партизанами. А такие волнения, в первую очередь, были бы невыгодны самим коллаборационистам. Как писали в свое время белорусские эмигрантские издания, одним из главных направлений деятельности «Черного кота» были нападения на тюрьмы МГБ, где содержались политзаключенные. К примеру, в марте 1948 года белорусские коллаборационисты вместе с отрядами УПА (запрещенная в РФ организация) взяли штурмом город Новогрудок в Гродненской области, затем напали на казармы Кобрина (Брестская область), освободив несколько сотен заключенных. Кроме того, «Черный кот» занимался диверсиями на железной дороге, проводил вылазки по уничтожению солдат и офицеров советского Министерства госбезопасности и партактивистов.

Постепенная ликвидация

Активные антисоветские действия «Черный кот» предпринимал до середины 50-х годов, пока чекисты не перебили командование всех трех территориальных подразделений коллаборационистов. В 1948 году сотрудники МГБ наголову разбили «северный» отряд Петра Гаевича, убив почти 30 партизан, в том числе и самого командира, четверых «котов» взяли в плен. В том же году была разгромлена «южная» группировка «Черного кота». После ликвидации в 1949 году лидера «центровых» Николая Хвезько его подчиненные разбежались сами, часть из них была впоследствии арестована. Сам «верховный командир» «котов» Михаил Витушко сумел скрыться на Западе, сбежав с остатками отряда через Польшу. По некоторым данным, он пережил большинство своих подчиненных и скончался в 2006 году. Советские спецслужбы его так и не выследили. «На хозяйстве» в СССР до 1954 года оставался Евгений Жихарь, который и руководил умирающим «Черным котом», пока большинство коллаборационистов не перестреляли в боях сотрудники МГБ. Жихаря чекисты убили в бою в 1955 году, поставив тем самым в истории «кошачьей» организации точку.