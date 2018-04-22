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Российские изобретатели просят усилить их материальную мотивацию
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Российские изобретатели просят усилить их материальную мотивацию 

RT на русском 38 минут назад
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) просит внести в Гражданский кодекс России нормы, предусматривающие порядок выплат вознаграждений за создание и при коммерциализации служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Как стало известно RT, соответствующая инициатива вошла в пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации».
Документ в начале месяца был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову.
По мнению председателя Центрального совета ВОИР Антона Ищенко, такая мера усилит материальную мотивацию авторов изобретений и простимулирует рост числа инновационных разработок.
«Предлагается установить минимальный возможный размер выплат за создание изобретения, не менее 5 минимальных размеров оплаты труда или 30% от средней заработной платы по отрасли за год. Также планируется предусмотреть ответственность работодателя за несвоевременную выплату вознаграждения аналогичную невыплате заработной платы», — сообщил Ищенко.
Также в документе предлагается установить минимальную величину выплаты автору или коллективу авторов — в размере не менее 30% предусмотренного договором вознаграждения — в случае если работодатель предоставляет иному лицу права на использование служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца.
В ВОИР пояснили, что в настоящее время закреплённые постановлением правительства №512 правила выплат вознаграждений дают возможность свести к минимуму компенсации авторам в случае заключения специальных договоров, что дестимулирует сотрудников вузов, НИИ и организаций.
Кроме того, ответственности за невыплату таких вознаграждений не предусмотрено
Ранее о необходимости в обязательном порядке выплачивать изобретателям процент от реализации их разработок в интервью RT заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.
RT на русском: последние новости
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