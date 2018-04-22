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Перевал Дятлова–2: тайна гибели группы Коровиной в 1993 году
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Перевал Дятлова–2: тайна гибели группы Коровиной в 1993 году 

Русская семерка 44 минуты назад
Фото: Русская семерка
Наверное, сегодня только совсем маленькие дети не знают о трагедии, произошедшей на перевале Дятлова в 1959 году. Однако через 34 года загадочная история повторилась в Бурятии. Перевал под названием Хамар-Дабан стал последним пристанищем для 6-х туристов.
Ореховый перевал
Название Хамар-Дабан можно перевести с бурятского как «ореховый перевал». Хамар-Дабан — это не просто перевал, а целый горный комплекс более 350 километров в длину. Основная его часть находится на территории республики Бурятия. Самая высокая гора комплекса Хан-Ула (в переводе «гора-владыка») имеет высоту 2371 метр.
Хамар-Дабан является одной из самых древних горных местностей в мире. Несмотря на капризную погоду, которой славится «ореховый перевал», это место притягивает туристов, как магнит. Для пеших, водных или лыжных походов сюда приезжают любители приключений даже из других республик и государств.
Массовый психоз
В конце лета 1993 года в Бурятию прибыли туристы из относительно неблизкого Казахстана. Их оказалось 7: 3 парней, 3 девушки и их руководитель Людмила Коровина. Сразу заметим, что все молодые люди, несмотря на возраст, были уже довольно опытными путешественниками. А сама Коровина, которая была в 2 раза старше своих подопечных, к тому времени уже заслужила звание мастера спорта по пешему туризму.
К упомянутой ранее вершине-владыке Хан-Ула и направились путники. Погода походу не благоприятствовала: шел снег, дул ветер. Но участники группы сдаваться не хотели. По пути они утроили стоянку между вершинами Голец Ягельный и Тритранс. А затем произошло нечто необъяснимое. Одному из молодых людей стало плохо. У него потекла кровь из ушей и пошла пена изо рта. Он упал и принялся кататься по снегу. Примеру несчастного последовали и остальные туристы. Они бегали туда-сюда, сбрасывали с себя одежду, хватались за горло, кусались, говорили что-то невнятное. Некоторые бились головой о камни.
Причина смерти
Девушка по имени Валентина, испугавшись, сбежала вниз, прижимая к груди спальный мешок. Она устроилась на ночлег, а на следующее утро снова поднялась к своей группе. Все ее товарищи оказались мертвы. Валя взяла кое-что из съестного и ушла со страшного места. Она шла вдоль реки Снежная, когда навстречу ей попались туристы, сплавлявшиеся по воде. Они поздоровались с девушкой, но та, находясь в состоянии шока, будто даже не обратила на приветственный крик никакого внимания. Ребята остановились и оказали Валентине первую помощь.
Всех участников злосчастной группы нашли только через несколько недель. У пострадавших отсутствовали глазные яблоки, а тела распухли. На молодых людях было только нижнее белье, у некоторых отсутствовала обувь. Патологоанатомы пришли к выводу, что подопечные Коровиной, впрочем, как и она сама, погибли от переохлаждения. Однако странное поведение путешественников, описанное уцелевшей Валентиной, так никто толком объяснить и не смог.
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