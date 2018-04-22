Ещё
Фонтан в «Аптекарском огороде» заработал первым в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонтан в «Аптекарском огороде» заработал первым в столице 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый в Москве фонтан заработал в «Аптекарском огороде» в пятницу, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«20 апреля, в рамках весеннего фестиваля цветов, в Зеркальном канале ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» заработал первый фонтан в Москве. Другие фонтаны в столице запустят не ранее конца апреля», — сообщила О. Архипова.
Она пояснила, что в ближайшее время в Зеркальный канал переселят японских карпов кои и других рыб. Задача плавающего фонтана — максимально насытить воду кислородом, чтобы рыбы оставались здоровыми, чувствовали себя уютно и радовали посетителей подводными играми. Как отметила О. Архипова, открытие сезона фонтанов — один из главных символов наступления настоящей весны.
«Наших гостей он приводит в восторг — фонтан активно фотографируют и выкладывают снимки в социальные сети. Аэрация воды для карпов — очень значимая функция фонтана. Напоминаем, что рыб категорически нельзя ничем кормить. Также запрещено бросать в воду металлические объекты — никаких монеток, если вы не хотите погубить животных», — приводятся в сообщении слова директора сада Алексея Ретеюма.
Кроме того, в «Аптекарском огороде» цветут тюльпаны, нарциссы, необозримые ковры медовых первоцветов, кандыки, верески, подснежники, альпийские фиалки, примулы, редкие орхидеи, кактусы и другие растения.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 7 тыс. сотрудников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья пришли на субботник 21 апреля Почти 1,2 тыс. деревьев и кустарников высадят в Богородском в рамках программы озеленения в конце апреля Летний концертный сезон в «Аптекарском огороде» откроется 26 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонец избил украинца из-за спора о России162
Немцы хотят вернуть Россию в G8120
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной57
Умер самый старый человек на Земле14
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ148
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение