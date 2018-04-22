Пригородные электрички в Приморье перешли на летнее расписание

С 21 апреля пригородные электропоезда начали работу по новому, летнему графику, сообщает PRIMPRESS.

На основных направлениях электричек количество вагонов увеличено до шести-восьми.

Сообщается, что из Владивостока ежедневный маршрут № 6301 отправляется от ст. Владивосток в 07.45 без остановок на станциях Чайка, Седанка, Санаторная, Океанская, Спутник, Садгород, Весенняя.

Выходной дачный экспресс № 6357 Владивосток — Раздольное отходит в 8.00 по выходным и праздничным дням, следует без остановок. Маршрут № 6309 Владивосток — Кипарисово начинает работу в 09.30 и следует ежедневно со всеми остановками.

Со всеми остановками идут электропоезда № 6312Б сообщением Кипарисово — Владивосток в 14.40, № 6302 Кипарисово — Владивосток в 16.50 и № 6304 Раздольное — Владивосток в 17.35.

Из Владивостока также изменены маршруты и дни курсирования электропоездов № 6303, который теперь идет по маршруту Третья Рабочая — Кипарисово в 08.20 из Раздольного ежедневно. Кроме того, каждый день электропоезд № 6325 Владивосток — Надеждинская будет следовать до ст. Кипарисово

Во Владивосток по выходным и праздничным дням в 12.30 будет следовать электричка № 6310 Кипарисово — Владивосток.

Ежедневно электропоезд № 6326 Надеждинская — Третья Рабочая отправляется в 18.54.