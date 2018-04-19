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В МИД назвали истинную цель удара западной коалиции по Сирии
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В МИД назвали истинную цель удара западной коалиции по Сирии 

РИА Новости 19 апреля 2018
МИД РФ: ИСТИННОЙ ЦЕЛЬЮ УДАРА ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ В СИРИИ БЫЛО ДАТЬ ПЕРЕДЫШКУ БОЕВИКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ГОРОДЕ ДУМА
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