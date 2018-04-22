Ленин. Из мальчика-дворянина в революционеры 

148 лет со дня рождения Ленина. Коммунисты по всей России проводят многочисленные акции ко дню рождения вождя пролетариата. Только в Москве возложить цветы к мавзолею придут несколько сотен человек, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
По сравнению с «пламенным демагогом» Троцким Ленин был слабым оратором. Однако Ильич брал доскональным знанием предмета разговора и фанатической убежденностью в своих словах. Его сознательная жизнь была подчинена главной цели — созданию на планете единого государства равенства и братства. Такая вот «глобальная» диктатура пролетариата. Утопия, конечно. Однако в России же получилось.
«Ему и партии под его руководством действительно удалось в результате революции 1917 года вывести страну, Советскую Россию, а потом СССР, в лидеры определенного мирового движения, мирового освободительного движения, мирового социалистического движения», — говорит ответственный секретарь фонда «Историческая память», историк-архивист Максим Вилков.
Мальчик-дворянин, окончивший гимназию золотым медалистом, стал студентом-бунтарем. На «революционные рельсы» Володю Ульянова поставила сама жизнь. Старшего брата-бомбиста повесили за покушение на царя. Ленина ждала классическая карьера «профессионального революционера». Ссылка. Эмиграция. Через 14 лет триумфальное возвращение в Петроград с «апрельскими тезисами», а там и Великая Октябрьская. Это потом будут гражданская война, гибель от голода пяти миллионов крестьян и «красный террор».
«Чувствовал ли Ленин ответственность? Без сомнения. Сожалел ли он об этом? Я думаю, что нет. Он шел по тому пути, который он считал нужным, он строил то общество, которое считал нужным», — говорит историк.
Ленин был авторитетом, но не авторитарным правителем. Всего-то глава Совнаркома, то есть правительства. Думал ли Ильич о преемнике? Историки говорят, что думал. Однако он полагал, что, как и при нем, правление будет коллективным. Критиковал бы Ленин будущих руководителей партии? Определенно, да. Его же ценили как идеолога, а главное — как человека, который не совершал ошибок.
Говорят, что при жизни культа Ленина не было. После смерти его превратили в икону. В архивах засекретили более шести тысяч документов, подписанных вождем. Ничто не должно было запятнать его светлый образ. Теперь у усыпальницы Ильича в основном восхищенные иностранцы.
«Мы приехали из Индии специально, чтобы посмотреть на Ленина в мавзолее. Он нам нравится, потому что он выполнил мечту рабочих и крестьян», — говорит турист.
«Вьетнам очень любит Россию и, конечно, очень любит Ленина, и все сюда хотят путешествовать», — говорит другой.
«Царская семья и то, что произошло после этого, — это очень трагические события для нашей страны, и поэтому уменя неоднозначное мнение о данном человеке как вожде пролетариата», — говорит жительница России.
Споры о личности Ленина и его влиянии на историю не утихают до сих пор. Одни восхваляют его, другие приписывают все существующие грехи. Полярные мнения и в отношении захоронения тела вождя.
«Я хочу сказать, что Ленин похоронен. Христианская традиция не предписывает обязательного захоронения в земле. Например, возьмите Киево-Печерскую лавру. Там в нишах пещеры Киево-Печерской лавры лежат в открытых гробах 120 монахов. И никому в голову не приходит сказать, что это не по-христиански, давайте их закопаем. Это наши святыни», — говорит кандидат исторических наук Алексей Абрамов.
Мавзолей Ленина остается в числе самых популярных туристических объектов. С этим уж точно никто не поспорит. Народная тропа туда не зарастает. Особенно дедушку Ленина любят гости из Поднебесной.
Идеи Ленина, как никогда, живы на Кубе. Они стали символом Острова Свободы. Новый руководитель страны Мигель Диас-Канель заявил о необходимости продолжить революцию, которую начали братья Кастро. О будущем кубинского народа смотрите в итоговой программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой сегодня в семь вечера.
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