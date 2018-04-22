Ленин. Из мальчика-дворянина в революционеры

148 лет со дня рождения Ленина. Коммунисты по всей России проводят многочисленные акции ко дню рождения вождя пролетариата. Только в Москве возложить цветы к мавзолею придут несколько сотен человек, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

По сравнению с «пламенным демагогом» Троцким Ленин был слабым оратором. Однако Ильич брал доскональным знанием предмета разговора и фанатической убежденностью в своих словах. Его сознательная жизнь была подчинена главной цели — созданию на планете единого государства равенства и братства. Такая вот «глобальная» диктатура пролетариата. Утопия, конечно. Однако в России же получилось.

«Ему и партии под его руководством действительно удалось в результате революции 1917 года вывести страну, Советскую Россию, а потом СССР, в лидеры определенного мирового движения, мирового освободительного движения, мирового социалистического движения», — говорит ответственный секретарь фонда «Историческая память», историк-архивист Максим Вилков

Мальчик-дворянин, окончивший гимназию золотым медалистом, стал студентом-бунтарем. На «революционные рельсы» Володю Ульянова поставила сама жизнь. Старшего брата-бомбиста повесили за покушение на царя. Ленина ждала классическая карьера «профессионального революционера». Ссылка. Эмиграция. Через 14 лет триумфальное возвращение в Петроград с «апрельскими тезисами», а там и Великая Октябрьская. Это потом будут гражданская война, гибель от голода пяти миллионов крестьян и «красный террор».

«Чувствовал ли Ленин ответственность? Без сомнения. Сожалел ли он об этом? Я думаю, что нет. Он шел по тому пути, который он считал нужным, он строил то общество, которое считал нужным», — говорит историк.

Ленин был авторитетом, но не авторитарным правителем. Всего-то глава Совнаркома, то есть правительства. Думал ли Ильич о преемнике? Историки говорят, что думал. Однако он полагал, что, как и при нем, правление будет коллективным. Критиковал бы Ленин будущих руководителей партии? Определенно, да. Его же ценили как идеолога, а главное — как человека, который не совершал ошибок.

Говорят, что при жизни культа Ленина не было. После смерти его превратили в икону. В архивах засекретили более шести тысяч документов, подписанных вождем. Ничто не должно было запятнать его светлый образ. Теперь у усыпальницы Ильича в основном восхищенные иностранцы.

«Мы приехали из Индии специально, чтобы посмотреть на Ленина в мавзолее. Он нам нравится, потому что он выполнил мечту рабочих и крестьян», — говорит турист.

Вьетнам очень любит Россию и, конечно, очень любит Ленина, и все сюда хотят путешествовать», — говорит другой.

«Царская семья и то, что произошло после этого, — это очень трагические события для нашей страны, и поэтому уменя неоднозначное мнение о данном человеке как вожде пролетариата», — говорит жительница России.

Споры о личности Ленина и его влиянии на историю не утихают до сих пор. Одни восхваляют его, другие приписывают все существующие грехи. Полярные мнения и в отношении захоронения тела вождя.

«Я хочу сказать, что Ленин похоронен. Христианская традиция не предписывает обязательного захоронения в земле. Например, возьмите Киево-Печерскую лавру. Там в нишах пещеры Киево-Печерской лавры лежат в открытых гробах 120 монахов. И никому в голову не приходит сказать, что это не по-христиански, давайте их закопаем. Это наши святыни», — говорит кандидат исторических наук Алексей Абрамов

Мавзолей Ленина остается в числе самых популярных туристических объектов. С этим уж точно никто не поспорит. Народная тропа туда не зарастает. Особенно дедушку Ленина любят гости из Поднебесной.

Идеи Ленина, как никогда, живы на Кубе . Они стали символом Острова Свободы. Новый руководитель страны Мигель Диас-Канель заявил о необходимости продолжить революцию, которую начали братья Кастро. О будущем кубинского народа смотрите в итоговой программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой сегодня в семь вечера.

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