СМИ: в Британии признали невозможность полной защиты от кибератак

Как заявил Мартин, Великобритания точно столкнется с кибератаками со стороны России , неизвестным остается только то, когда это случится. По его словам, внимание ведомства сейчас сосредоточено на обеспечении устойчивости к кибератакам таких систем, как энергетические системы, водоснабжение, интернет, транспортная сеть и служба здравоохранения.

"Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тем, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — заявил Мартин.

По данным газеты, NCSC уже направило правительству Великобритании письмо, содержащее список неотложных действий, которые департаменты и должностные лица должны предпринять для защиты от кибератаки.