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Нашли мертвой девушку, пропавшую больше года назад
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Нашли мертвой девушку, пропавшую больше года назад 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Екатерину больше года искали волонтеры и сотрудники полиции. В субботу, 21 апреля, появились грустные новости от волонтеров «Маяка»: «Поступило заявление из полиции о разыскиваемой ранее Екатерине П. Девушка найдена погибшей».
Пока известно, что тело обнаружено в Новосибирском районе. Причины гибели выясняются.
Напомним, закончились поиски 24-летней Виктории Ш. К сожалению, девушка найдена погибшей. Виктория Ш. пропала 12 ноября в поселке Майский Черепановского района. С тех пор ее искали волонтеры и сотрудники полиции. Полгода о ней не было никакой информации.
А поиск пропавшего подростка принес результаты — Веру Ш. благополучно нашли после полутора недель отсутствия.
Обнаружить пропавшего подростка удалось, благодаря грамотным действиям сотрудников отдела полиции №5 «Дзержинский».
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