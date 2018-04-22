Нашли мертвой девушку, пропавшую больше года назад

Екатерину больше года искали волонтеры и сотрудники полиции. В субботу, 21 апреля, появились грустные новости от волонтеров «Маяка»: «Поступило заявление из полиции о разыскиваемой ранее Екатерине П. Девушка найдена погибшей».

Пока известно, что тело обнаружено в Новосибирском районе. Причины гибели выясняются.

Напомним, закончились поиски 24-летней Виктории Ш. К сожалению, девушка найдена погибшей. Виктория Ш. пропала 12 ноября в поселке Майский Черепановского района. С тех пор ее искали волонтеры и сотрудники полиции. Полгода о ней не было никакой информации.

А поиск пропавшего подростка принес результаты — Веру Ш. благополучно нашли после полутора недель отсутствия.

Обнаружить пропавшего подростка удалось, благодаря грамотным действиям сотрудников отдела полиции №5 «Дзержинский».