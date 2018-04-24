Оборудование для изучения Марианской впадины решили разработать в России

Конструкторское бюро «Малахит» начало разработку проекта глубоководного аппарат для спуска в Марианскую впадину, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рамахнов.

Рахманов заявил, что «в самом ближайшем будущем» возможно создание глубоководного аппарата, «который способен погружаться на глубину 12 км, вплоть до исследования Марианской впадины», передает РИА «Новости»

«У них сейчас есть решение в проекте, которое будет реализовано «в железе», — добавил Рамахнов.

Предполагается, что специалисты КБ «Малахит» спроектируют и, возможно, завершат строительство аппарата в течение ближайших двух лет.